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إيلاف من الرباط:تنظم مؤسسة منتدى أصيلة، تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس،الدورة الثانية من موسم أصيلة الثقافي الدولي الثالث والأربعين، وذلك ما بين 16 أكتوبر الجاري و5 نوفمبر المقبل.

وكانت الدورة الأولى للموسم، التي نظمت صيفا، ما بين 30 يونيو و24 يوليو الماضيين، وخصصت للفنون التشكيلية، قد عرفت تنظيم مشغل الصباغة على الجداريات، ومشغل للصباغة على الجداريات خاص بأطفال المدينة؛ ومشغل للرسم بمشاركة 12 فنانا، ومشغل أطفال الموسم، إلى جانب معرضين للفنانين المغربيين مولاي يوسف الكحفاي ومصطفى مفتاح، ومعرض أعمال مشغل أطفال الموسم، ومعرض للفنانين الشباب أبناء أصيلة، إلى جانب إنجاز منحوتة للفنان محمد عنزاوي، وتنظيم ورشة الإبداع الأدبي لفائدة طلبة المدارس الإعدادية والثانوية بالمدينة.

وينظم الموسم بشراكة مع وزارة الثقافة والشباب والتواصل (قطاع الثقافة)، وبلدية أصيلة.



ملصق موسم أصيلة الثقافي الدولي ال 43



حضور عربي وإفريقي ودولي

سيشهد برنامج الدورة 36 لجامعة المعتمد ابن عباد المفتوحة في اطار الموسم الثقافي الدولي ، تنظيم 7 ندوات ، يشارك فيها حضور عربي وإفريقي ودولي لافت بمشاركة حوالي 400 من صفوة الباحثين، والمفكرين وأصحاب القرار النافذين والشعراء والإعلاميين. كما يشهد برنامج الفعاليات الأدبية والفنية مشاركات من المغرب والخارج؛ ويستضيف الموسم فعاليات ثقافية وفنية من دولة الإمارات العربية المتحدة.

اطفال يرسمون جدارية فنية



7 ندوات

تنطلق ندوات جامعة المعتمد بندوة افتتاحية حول موضوع "الحركات الانفصالية والمنظمات الإقليمية في أفريقيا"، ما بين 16 و18 أكتوبر، فيما تتناول الندوة الثانية، المنظمة بشراكة مع مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، موضوع "الأمن الغذائي في إفريقيا في حقبة الحرب بأوكرانيا"، وذلك يوم الأربعاء 19 أكتوبر، وتقوم بتسييرها نسمة الجرندي، الخبيرة في التنمية المستدامة.

وتبحث الندوة الثالثة موضوع "الخليج العربي بين الشرق والغرب: المسألة الشرقية الجديدة"، ما بين 21 و23 أكتوبر؛ وسيكون المتحدث الرئيسي فيها هو الدكتور جمال سند السويدي، المستشار في ديوان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ونائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية. فيما تتناول الندوة الرابعة موضوع "تأثير الطاقة على التوازنات السياسية والاقتصادية الدولية"، وذلك يومي 25 و26 أكتوبر. وتخصص الندوة الخامسة، في إطار فضاء "خيمة الابداع"، لتكريم الباحث المغربي الدكتور عبد السلام بنعبد العالي، وذلك يوم الجمعة 28 أكتوبر، ويتولى تنسيقها الكاتب والإعلامي المغربي عبد الإله التهاني.

أما الندوة السادسة، فتنظم في إطار برنامج اللقاء الشعري الثالث حول موضوع "الشعر العربي وشعريات عالم الجنوب: إفريقيا وأميركا اللاتينية"، وذلك يومي 30 و31 أكتوبر، ويقوم بتنسيقها الناقد المغربي الدكتور شرف الدين ماجدولين. فيما تطرح الندوة السابعة والأخيرة سؤال "أي نظام عالمي بعد حرب أوكرانيا؟".

من جداريات أصيلة



فعاليات أدبية وفنية

تشهد دورة الموسم ايضا احتفالية تسليم جائزة "تشيكايا أوتامسي للشعر الإفريقي"، يوم 29 أكتوبر. فيما يسدل الستار على اللقاء الشعري الثالث باحتفالية تسليم جائزة "بلند الحيدري للشعراء العرب الشباب"؛ مع تنظيم حفلين لتوقيع كتابين، الأول للكاتب الموريتاني عبد الله ولد محمدي "شهود زمن .. صداقات في دروب الصحافة"، وذلك يوم 23 أكتوبر؛ والثاني للكاتب والروائي التونسي حسونة المصباحي، تحت عنوان "الرحلة المغربية"، وذلك يوم أول نوفمبر.

كما تستضيف الدورة فعاليات أدبية وفنية، ضمنها مشغل التعبير الأدبي وكتابة الطفل، وورشة المسرح، التي تنظم يومي 31 أكتوبر و1 نوفمبر، وذلك بشراكة بين مؤسسة منتدى أصيلة وجمعية "زيلي آرت".

ويشمل برنامج الفنون التشكيلية والمعارض، مشغل الحفر ومشغل الصباغة ومشغل الليتوغرافيا ومشغل مواهب الموسم، علاوة على معرض "البردة" من دولة الإمارات العربية المتحدة الذي ينظم في مكتبة الأمير بندر بن سلطان، ومعرض الفنان الإسباني جوزيب كودينا (الصباغة) ومعرض للفنانة الإسبانية روزير ساليس نوغيرا (الحفر)، اللذان ينظمان في رواق مركز الحسن الثاني الملتقيات الدولية. كما تشهد الدورة تنظيم معرض جماعي للفنانين الزيلاشيين الشباب، وذلك في ديوان قصر الثقافة، بالإضافة إلى معرض للفنان المغربي سهيل بنعزوز في قصر الثقافة.

من جداريات أصيلة

عروض موسيقية وغنائية

ويتميز برنامج العروض الموسيقية والغنائية التي يحتضنها قصر الثقافة، بسهرة يحييها عازف العود الإماراتي عبد العزيز مدني، وسهرة موسيقية إسبانية تحت عنوان "فِتِنْ فِتِنْ" للفنانين الإسبانيين جورج أريباس ودييغو غلاث؛ وسهرة (الفادو) يحييها الفنان البرتغالي رودريغو فليكس كوستا؛ وسهرة للفنانة المغربية سكينة الفضايلي؛ بالإضافة إلى سهرة يحييها عازف البيانو المغربي - الهنغاري مروان بن عبد الله. وتختتم الفعاليات الموسيقية والغنائية بسهرة للفنانة المغربية عبير العابد.