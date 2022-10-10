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رام الله (الأراضي الفلسطينية): توفي طفل فلسطيني (12 عاماً) متأثراً بجروح أصيب بها خلال عملية للجيش الإسرائيلي قبل أيام في مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وحدّدت الوزارة هوية الطفل على أنه محمود خليل السمودي ( 12 عاماً)، مشيرة الى أنه "أصيب برصاص الاحتلال الحي في البطن".

ووقعت اشتباكات مسلحة بين الجيش الإسرائيلي ومسلحين فلسطينيين في 28 أيلول/سبتمبر قتل خلالها أربعة فلسطينيين تتهمهم إسرائيل بالضلوع في هجمات ضدها.

وأصيب في تلك الاشتباكات أيضاً 44 فلسطينياً بجروح، وفق ما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية حينها، بينهم السمودي.

وينفّذ الجيش الإسرائيلي بانتظام عمليات عسكرية في مدينة ومخيم جنين في شمال الضفة الغربية حيث يتواجد مسلحون في المنطقة.

العمليات الإسرائيلية

وتقول وزارة الصحة الفلسطينية إن حوالى 164 فلسطينياً قتلوا منذ بداية العام الحالي حتى اليوم في مواجهات مع الإسرائيليين، في حين تشير أرقام مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية (أوتشا) الى أن 84 فلسطينياً قتلوا منذ الأول من كانون الثاني/يناير حتى 20 أيلول/سبتمبر الفائت.

وكانت آخر العمليات الإسرائيلية الأحد في مدينة جنين، وقد قتل خلالها فلسطينيان.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنّ قوّاته تعرضت لإطلاق نار بينما كانت تنفّذ عمليّة لاعتقال فلسطيني يُشتبه في انتمائه إلى حركة الجهاد الإسلامي وإطلاقه النار على جنود في المنطقة. فردّت بإطلاق النار.

ولا زالت القوات الإسرائيلية تطارد فلسطينيا أطلق النار من مسافة قريبة على مجموعة جنود إسرائيليين بالقرب من مخيم شعفاط القريب من القدس الأحد، ما أدى الى مقتل جندية إسرائيلية.