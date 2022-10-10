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الامم المتحدة (الولايات المتحدة): اتّهم سفير أوكرانيا لدى الأمم المتحدة سيرغي كيليتسيا روسيا بأنّها "دولة إرهابية"، وذلك خلال اجتماع طارئ عقدته الجمعية العامّة للمنظمة الدولية الإثنين للبحث في ضمّ موسكو أربع مناطق أوكرانية.

وقال كيسليتسيا بعد الهجمات الصاروخية التي شنّتها القوات الروسية صباح الإثنين على مدن أوكرانية عدّة إنّ "روسيا أثبتت مرة أخرى أنّها دولة إرهابية ينبغي ردعها بأشدّ الوسائل الممكنة".

وأضاف "لقد رأى العالم بأسره مرة أخرى الوجه الحقيقي لدولة إرهابية تقتل شعبنا"، مذكّراً بأنّ القصف الصاروخي أسفر عن سقوط 14 قتيلاً و97 جريحاً في صفوف المدنيين.

وشدّد السفير الأوكراني على أنّ "استهداف المدنيين عمداً بقصفهم بالصواريخ هو جريمة حرب".

والتأمت الجمعية العامة للأمم المتّحدة في الساعة 15:00 (19:00 ت غ) في نيويورك في جلسة طارئة للبحث في مشروع قرار يدين ضمّ روسيا أربع مناطق أوكرانية.

وتأتي هذه الجلسة بعيد ساعات من قصف صاروخي روسي استهدف كييف والعديد من المدن الأوكرانية الأخرى، وندّدت به الأمم المتّحدة والغرب.

ومع أنّ قرارات الجمعية العامة ليست ملزمة قانوناً، إلا أنّ الغرب يأمل من خلال مشروع القرار هذا والذي يحتمل أن يطرح على التصويت الأربعاء، إثبات عزلة موسكو على الساحة الدولية.

وتعرّضت كييف ومدن أوكرانية عديدة أخرى صباح الإثنين لقصف روسي غير مسبوق منذ أشهر من حيث حدّته وأتى بعد يومين على انفجار دمّر جزئياً جسر القرم الروسي.