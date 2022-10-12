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كييف (أوكرانيا): أعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف في تغريدة نُشرت مساء الثلاثاء أن أوكرانيا تلقّت أول نظام دفاعي مضاد للطائرات من ألمانيا.

وقال ريزنيكوف إن "عهداً جديداً للدفاع الجوي بدأ" في أوكرانيا.

وأكد ريزنيكوف أنّ "هذه مجرّد البداية"، مؤكدا "نحن بحاجة إلى المزيد. ليس هناك شكّ في أنّ روسيا دولة إرهابية. هناك واجب أخلاقي لحماية سماء أوكرانيا من أجل إنقاذ شعبنا".

A new era of air defence has begun in 🇺🇦. IRIS-Ts from 🇩🇪 are already here. 🇺🇸 NASAMS are coming. This is only the beginning. And we need more. No doubt that russia is a terrorist state.

There is a moral imperative to protect the sky over 🇺🇦 in order to save our people. pic.twitter.com/jvbXUwDjc8 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) October 11, 2022

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس قد وعد كييف في حزيران/يونيو بتسليمها أنظمة "إيريس-تي" (Iris-T) القادرة على حماية مدينة كبيرة من الغارات الجوية، على حد تعبيره.

وفي الوقت الذي كانت تسقط فيه الصواريخ الروسية على أوكرانيا الإثنين، أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت أنّ أول دفعة من هذه المعدّات ستُسلّم إلى كييف في "الأيام المقبلة"، وثلاثة أخرى في العام المقبل.

من جهتها، وعدت الولايات المتحدة بأنظمة صواريخ "ناماس" (NAMAS) أرض- جو، على أن تسلّم اثنين منهما في الأسابيع أو الأشهر المقبلة وستة أخرى كجزء من مساعدات طويلة الأجل.

ويُصنّع نظام الصواريخ هذا من قبل شركة "رايثيون" (Raytheon) الأميركية والمجموعة النروجية "كونغسبيرغ" (Kongsberg).