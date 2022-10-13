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واشنطن: ندّد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الخميس بإصدار لجنة نيابية تحقّق في الهجوم الذي شنّه حشد من أنصاره على مبنى الكابيتول أمر استدعاء للمثول أمامها، وتساءل عن سبب عدم استدعائه للإدلاء بشهادته أمامها في وقت سابق.

وقال ترامب على حسابه في شبكة "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي "لماذا لم تطلب مني اللجنة غير المنتخبة أن أدلي بشهادتي منذ شهور؟".

وأضاف "لماذا انتظروا حتى النهاية، حتى اللحظات الأخيرة من اجتماعهم الأخير؟"، وأردف "لأنّ اللجنة هي عبارة عن "إخفاق" كامل ولم تعمل إلا على زيادة تقسيم بلادنا".