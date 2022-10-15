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إيلاف من الرباط: يحتضـن مركـز المعارض"بـورت دو فيرسـاي" في العاصمـة الفرنسـية باريـس مـا بـين 23 و25 مايـو 2023 "اللقـاء المغـربي للاسـتثمار وريـادة الأعـمال" - MOROCCO INVESTMENT MEETING AND ENTREPRENEURSHIP-MIM، وهـو حـدث ذو بعد اوروبي تنظمـه شركـة OSTENSIO، بشراكـة مـع الـوكالة المغربيـة لتنميـة الاسـتثمار والصـادرات.

ويـأتي تنظيـم هـذا الحـدث ، في سـياق مـا اكـده العاهل المغربي الملـك محمـد السـادس، في خطابـه بمناسـبة الذكـرى 69 لثـورة الملـك والشـعب، وايضا في خطابه الجمعة بالبرلمان لدى افتتاحه الدورة التشريعية الجديدة ، عـلى أهميـة ومكانـة أكثر مـن خمسـة ملايـين مـن افـراد الجاليـة المغربيـة بالخـارج في الاقتصـاد المغربي، ذلك أن الجالية،مـن خـلال مسـاهماتها وحضورهـا وقيمهـا الوطنيـة وولائهـا للمؤسسـات، تعـد فاعـلا اقتصاديـا مهما و رئيسـيا. وعزا منظمو هذا اللقاء اختيار باريس لاقامة هذا الحدث الاقتصادي البارز بالنظر الى كونها نقطة تلاقي أوروبية رائدة في مجال المعارض الدولية.

محمد برادة وزير المالية المغربي الاسبق



وسـيتيح (MIM) للمسـتثمرين ورجـال الأعـمال وقـادة المشـاريع المنشـأة في أوروبـا مقابلـة مختلـف الجهـات العمومية وشـبه العموميـة والخصوصية المهتمـة بالاسـتثمار وريـادة الأعـمال في المغـرب. كـما أنـه سـيكون فرصـة لتقديـم جميـع خدمـات التيسـير والدعـم وإمكانيـة التمويـل، المخصصـة للمسـتثمرين وقـادة المشـاريع ومبدعـي الأعـمال، بهـدف إقامـة شراكات مثمـرة ومبدعـة ذات قيمـة محدثـة لمناصـب شـغل. كـما سـتمكن مـن الترويج للفـرص التـي توفرهـا القطاعـات الإسـراتيجية عبر مناطـق المغـرب المختلفـة.

ويـروم «MIM» إقامـة علاقـات اقتصاديـة جديـدة بـين إفريقيـا وأوروبـا. وسـيمكن مـن تقديـم المغـرب كبديـل رئيسي للمسـتثمرين والـشركات الأوروبيـة، الباحثـين عـن منصـة محليـة لإنتـاج وتسـويق سـلعهم وخدماتهـم بشـكل تنافسي.

وسيشـهد برنامـج "MIM"، على مـدى ثلاثـة ايـام، حضـور عارضـين مـن المنظـمات التـي تقـدم العـرض المغـربي: الـوزارات، والاتحـادات القطاعيـة، ومنظـمات التدريـب والتمويـل، وكبـار العمـلاء مـن القطاعـين العـام والخـاص، والجهـات، والمراكـز الجهويـة للاسـتثمار، ومؤسـي الـشركات الناشـئة . وسيشـهد هـذا الاجتـماع ايضـاً برنامـج اجتماعـات على شـكل مؤتمـرات وموائـد مسـتديرة وشـهادات ومعلومـات وتبـادل حلقـات عمـل.

ولضـمان جودتهـا، أنشـأت فـرق "MIM" مجلسـاَ علميـاً برئاسـة محمـد بـرادة ،وزيـر الماليـة الاسـبق ، ويتكـون مـن 18 شـخصية مـن مختلـف الخلفيـات، مغاربـة وأجانـب، على مسـتوى عـال قادمـين مـن عـالم الإدارة والأعـمال والبحـث.

تجدر الاشارة الى إن "MIM" محـاط أيضـاً بـشركاء مؤسسـيين مغاربـة وأوروبيـين من قبيل الاتحـاد العـام لمقـاولات المغـرب ( CGEM) و بعـض نظرائهـم الأوروبيـين.