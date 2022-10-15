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موسكو: قتل 11 شخصا على الأقل السبت وأصيب 15 آخرون بإطلاق نار في موقع عسكري روسي في منطقة بيلغورود المحاذية لأوكرانيا، بحسب وزارة الدفاع الروسية التي وصفت منفذَي الهجوم بـ"الارهابيين".

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالات الأنباء الروسية إن "مواطنين" يتحدران من الاتحاد السوفياتي السابق أطلقا النار من أسلحة رشاشة خلال تدريب.

وأضافت "أثناء إجراء تدريبات على الرماية لأشخاص تطوعوا للمشاركة في العملية العسكرية الخاصة (في أوكرانيا)، فتح الإرهابيان النار بأسلحة آلية على أفراد الوحدة".

وتابعت "أثناء إطلاق النار، أصيب 11 شخصا بجروح قاتلة. وأصيب 15 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة وتم نقلهم إلى المرافق الصحية حيث يتلقون العلاج اللازم".

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنه "تم الرد على الإرهابيين وقتلهما".

أمر الرئيس فلاديمير بوتين في 21 أيلول/سبتمبر بتعبئة "جزئية" لعناصر الاحتياط لإرسالهم للقتال في أوكرانيا بعد انتكاسات الجيش الروسي على الجبهة.

وفي مطلع تشرين الأول/أكتوبر، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إنه تم حشد أكثر من 200 ألف عنصر احتياط.