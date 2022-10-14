قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



موسكو: أعلنت روسيا الجمعة أنها أمرت بإصلاح جسر القرم الذي دمر جزئياً جراء انفجار السبت الماضي نسبته موسكو لكييف، قبل الأول من تموز/يوليو 2023.

وجاء في مرسوم وقعه رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين إن الحكومة "حددت الموعد الأقصى لإنجاز عقود الدول المتعلقة بتنفيذ الأشغال في الأول من تموز/يوليو 2023".

وقد تعرض جسر القرم رمز ضم روسيا لشبه الجزيرة التي تحمل الاسم نفسه والحيوي لامدادات القوات الروسية المشاركة في أوكرانيا، لدمار جزئي في هجوم نفذ بشاحنة مفخخة بحسب موسكو.

وأعتبر جهاز الأمن الروسي (FSB) أن هذا "الهجوم الإرهابي" خططت له الاستخبارات العسكرية الأوكرانية مؤكدًا أن عميلا لكييف نسق تمرير المتفجرات عبر دول عدة وكان على اتصال بوسطاء مختلفين.

ورداً على التفجير، شنت موسكو الاثنين والثلاثاء حملة قصف كثيفة في أرجاء مختلفة من أوكرانيا استهدفت خصوصًا منشآت الطاقة المدنية ما أدى إلى انقطاعات كثيرة في خدمتي الكهرباء والمياه.

وأعلن جهاز الأمن الروسي الأربعاء أنه أوقف ثمانية أشخاص هم خمسة روس و"ثلاثة مواطنين أوكرانيين وأرمينيين" يشتبه بمشاركتهم في الهجوم.

وقد استؤنفت حركة السير عبر الطريق والسكك الحديد على الجسر منذ أيام.