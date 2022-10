شنت روسيا موجة من الهجمات في مختلف أنحاء أوكرانيا هذا الأسبوع، لكن بعض خبراء الأمن يقولون إن مخزون أسلحتها وخاصةالصواريخ الدقيقة الحديثة قد بدأ ينفد.

مع تكثيف روسيا لضرباتها الصاروخية في الأيام الأخيرة، أُثيرت أسئلة حول نوع الأسلحة التي تم نشرها.

وأشار خبراء الدفاع إلى استخدام روسيا لصواريخ أرض جو لضرب أهداف أرضية كمؤشر على نقص الذخائر الأكثر ملاءمة.

Russian S-300 missile falls on office building in Kharkiv



A 45-year-old man was injured by shrapnel after Russia launched five S-300 missiles from Belgorod. They struck office, residential, business, school premises https://t.co/8MQykpFgaC pic.twitter.com/2qW6hpxImI