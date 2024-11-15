إيلاف من واشنطن: اختار الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، محاميه الخاص، تود بلانش، في منصب نائب وزير العدل، وهو ثاني أعلى مسؤول في الوزارة.

وقال ترامب في بيان إن تود "محام ممتاز، وسيكون قائدا مهما في وزارة العدل، ويعمل على إصلاح نظام العدالة المعطل منذ فترة طويلة".

وقاد بلانش الفريق القانوني الذي دافع عن ترامب في محاكمته الجنائية بقضية دفعه أموالا لإسكات ممثلة الأفلام الإباحية السابقة، ستورمي دانييلز، إضافة إلى تمثيله في قضايا فيدرالية أخرى.

وكان ترامب قد أعلن سابقا ترشيح النائب، مات غيتز، لمنصب وزير العدل.

وبرز غيتز كأحد أشد المدافعين عن ترامب، حيث سافر إلى نيويورك لدعمه خلال محاكمته في قضية دفع أموال لستورمي دانييلز.

ونشر صورة له مع نواب جمهوريين آخرين خلف ترامب. كما ساعد في إعداد ترامب لمناظرته مع نائبة الرئيس كامالا هاريس.

وقال ترامب، في إعلانه أن غيتز "سيقضي على الفساد النظامي في وزارة العدل، ويعيد الوزارة إلى مهمتها الحقيقية في مكافحة الجريمة ودعم ديمقراطيتنا ودستورنا".

