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الدوحة: استوحت قطر الرموز المختارة لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها ابتداء من الشهر المقبل، من الثقافة العربية، لتذكّر بأنّ هذا أول مونديال يقام في منطقة الشرق الأوسط.

يحمل الشعار لونَي علم قطر الأبيض والعنابي، واستوحي الشكل من الرقم 8 وهو عدد ملاعب المونديال. لكن بحسب المنظمين، يرمز الشعار أيضاً إلى "لانهاية" إرث كأ