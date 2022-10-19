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موسكو: أعلنت سلطات الاحتلال الروسي في خيرسون في جنوب أوكرانيا الأربعاء أنها ستخلي المدينة في مواجهة تقدم القوات الأوكرانية، مؤكدة أن الجيش الروسي "سيقاتل حتى الموت" ليستعيد المنطقة.

وقال فلاديمير سالدو رئيس سلطات الاحتلال الروسي مباشرة على قناة روسيا 24 التلفزيونية "اعتباراً من اليوم، تنقل كل هيئات السلطة الموجودة في المدينة والإدارتان المدنية والعسكرية وكل الوزارات نحو الضفة اليسرى" من نهر دنيبر الذي يحد خيرسون.