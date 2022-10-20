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برلين: أتى حريق بشكل شبه كامل على مبنى يستقبل لاجئين أوكرانيين في شمال ألمانيا، من دون أن يسفر عن ضحايا، على ما أعلنت الشرطة المحلية قائلة إنها تحقق في ما إذا كان الحادث متعمدا.

وأوضحت الشرطة المحلية في بيان أنه تم إجلاء اللاجئين الأوكرانيين البالغ عددهم 15 شخصا وموظفي المركز الواقع في غروس سترومكيندورف (مكلنبورغ-فوربومرن) في الوقت المناسب.

واندلع الحريق مساء الأربعاء ودمّر المبنى بشكل شبه كامل، بحسب الصور التي نشرتها وسائل إعلام ألمانية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن "الشرطة تعتقد أن الحريق ناجم عن حريق متعمد" مضيفة أن دورية زارت المكان الأربعاء بعد اكتشاف صليب معقوف مرسوم على الباب.

كذلك أتى حريق آخر على مركز يستقبل أوكرانيين في أبولدا مطلع تشرين الأول/أكتوبر. لكن المبنى كان خاليا وقت الحريق. وبعدما قال المحققون إنه يمكن أن يكون متعمدا، يرجحون الآن أن الحريق عرضي.

وسجّلت ألمانيا منذ بدء الهجوم الروسي وصول أكثر من 967 ألف لاجئ أوكراني.