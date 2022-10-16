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برلين: سيبقى أونيون برلين أسبوعاً جديداً في صدارة الدوري الألماني لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه بوروسيا دورتموند 2 صفر، بمساعدة من حارس الأخير، السبت في المرحلة العاشرة.

ورفع فريق العاصمة رصيده إلى 23 نقطة من 10 مباريات، فيما اخفق دورتموند، وصيف الموسم الماضي، بتحقيق الفوز للمباراة الثالثة توالياً، فتراجع إلى المركز الثامن.

وتختتم المرحلة في وقت لاحق بمباراة بايرن ميونيخ، حامل اللقب في المواسم العشرة الأخيرة وصاحب المركز الخامس راهناً (16)، مع ضيفه فرايبورغ ثاني الترتيب (18)، في مباراة سيحاول فيها الفريق البافاري "العودة إلى المسار الصحيح مجدداً" بحسب مدربه يوليان ناغلسمان.

ويدين أونيون برلين بفوزه إلى لاعب وسطه يانيك هابيرر صاحب هدفي الفوز، ليبقى مفاجأة الموسم متصدراً للأسبوع الخامس.

ومن خطأ فادح جداً لحارس دورتموند السويسري غريغور كوبيل الذي تعثّر منزلقاً بتمريرة خلفية سهلة، لعبها على طبق ذهبي لهابيرر، تابعها من مسافة قريبة في المرمى الخالي (8).

عزّز اللاعب القادم من فرايبورغ الأرقام، عندما هيأ له المهاجم الأميركي جوردان بيفوك الكرة، فأطلقها صاروخية أرضية من خارج المنطقة سكنت شباك كوبيل (21)، ليحقق برلين فوزه السابع في عشر مباريات.

وقلب كولن تأخره بهدف مقتنصاً فوزا متأخراً على ضيفه أوغسبورغ 3 2، ليرتقي إلى المركز السابع بدلا من دورتموند.

افتتح أوغسبورغ التسجيل عبر المخضرم فلوريان نيدرليشنر، مروّضاً تمريرة بعيدة، قبل أن يودعها الشباك بيسراه (14).

مطلع الشوط الثاني، عاد كولن عن طريق المارد شتيفن تيغيس (1.95 م) بيمناه من مسافة قريبة (47)، ثم منح لاعب الوسط الشاب دنيس حسينباشيتش كولن التقدم أول مرة بيسراه بعد معمعة داخل المنطقة (61).

لكن أوغسبورغ رفض رفع الراية وعادل سريعاً عبر المخضرم دانيال كاليجوري، بيسارية سهلة داخل المنطقة (68).