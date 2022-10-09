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برلين: وجه بوروسيا مونشنغلادباخ، اليوم الأحد، هزيمة ساحقة أمام ضيفه كولن 5-2، بينها ثنائية للجزائري رامي بن سبعيني، وذلك في المرحلة التاسعة من الدوري الألماني لكرة القدم.

ودخل الجاران اللقاء بأجواء متناقضة، إذ أن مونشنغلادباخ قادم من هزيمة قاسية أمام فيردر بريمن 1-5، فيما خاضه كولن بمعنويات مرتفعة بعد فوزه في المرحلة الماضية على بوروسيا دورتموند 3-2.

لكن كولن تأثر كثيراً بخوضه كامل الشوط الثاني بعشرة لاعبين بعد طرد النمسوي فلوريان كاينتس بالانذار الثاني لتسببه بركلة جزاء نفذها بن سبعيني بنجاح (2+45)، وذلك بعدما كان صاحب هدف التعادل للضيوف في الدقيقة 31 من ركلة جزاء أيضاً عوض به تأخر فريقه في الدقيقة 27 بهدف لمارفن فريدريخ.

التفوق العددي

واستفاد مونشنغلادباخ على أكمل وجه من التفوق العددي وحقق فوزه الرابع للموسم رافعا رصيده الى 15 نقطة في المركز السادس، بتسجيله ثلاثة أهداف في الشوط الثاني عبر لارس ستيندل (47) وسبعيني (76) والفرنسي ماركوس تورام (1+90)، فيما لم يكن الهدف الذي سجله البوسني دينيس حسينبازيتش (83) كافياً لتجنيب كولن الهزيمة الثانية للموسم، فتجمد رصيده عند 13 نقطة في المركز التاسع.

ويلعب لاحقاً هرتا برلين مع ضيفه فرايبورغ الثاني، وأونيون برلين المتصدر مع مضيفه شتوتغارت.