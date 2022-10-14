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برلين: عندما تعادل بوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ 2-2 يوم السبت الماضي، كانت تلك هي المرة الأولى منذ 13 عاماً التي لم يحتلّ فيها أي من الفريقين المركزين الأولين في ترتيب الدوري خلال لقاء الـ"كلاسيكر".

ولإبعاد عملاقي البوندسليغا عن القمة، أظهر أونيون برلين وفرايبورغ استمرارية واتساقاً في الأداء بالدوري الذي يبدو أنه يشهد تغييراً لم يطرأ عليه منذ عقد من الزمن.

فأونيون برلين وفرايبورغ هما الفريقان الوحيدان في الدوري الألماني اللذان يدربهما شخصان أمضيا أكثر من ثلاث سنوات في منصبيهما.

فقد تولّى أورس فيشر منصبه في أونيون برلين عام 2018، ونجح في مهمته الأولى بقيادة الفريق إلى مصاف الدرجة الأولى.

أما كريستيان سترايش فهو مدرب لفرايبورغ منذ فترة أطول، حيث تولّى المسؤولية في 2011 وبقي على رأس الجهاز التدريبي رغم الهبوط في موسم 2014-2015.

تلك الأندية الأربعة ستتواجه الأحد، إذ يستضيف أونيون دورتموند، فيما يحلّ فرايبورغ ضيفاً على النادي البافاري.

وقال سترايش في هذا السياق الخميس، إن فريقه ليس محصناً من "الأعمال المحمومة" لكرة القدم، لكنه اعترف أنه "لحسن الحظ، هناك القليل من ذلك في فرايبورغ".

لكن سترايش أقرّ بأن النجاح يلعب دوراً، قائلاً "لا يوجد سوى الاستمرارية في النادي إذا حقق الفريق نتائج تفوق التوقعات".

وإضافة إلى النتائج غير المتسقة، يكافح بايرن نهاية هذا الأسبوع لإيجاد حلول على أرض الملعب، مع وجود شكوك حيال مشاركة ثمانية من لاعبي الفريق الأول، بما في ذلك القائد الحارس مانويل نوير (إصابة في الكتف)، والهداف جمال موسيلا (كوفيد-19) والمهاجم المخضرم توماس مولر (ظهر).

بعد فوز فريق بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا الأربعاء على فيكتوريا بلزن التشيكي (4-2)، قال مدرب الفريق البافاري يوليان ناغلسمان الذي يقضي عامه الثاني في النادي، إنه يريد استخدام مباراة فرايبورغ "للعودة إلى المسار الصحيح مجدداً في الدوري الألماني".

أونيون والكرات الثابتة

أما بالنسبة لأونيون، فيستضيف دورتموند مع العلم أنه سبق له أن هزم منافسه مرتين في برلين، في مقابل فوز وحيد لدورتموند الموسم الماضي.

ورغم بعض الاستقرار الدفاعي المتطوّر هذا الموسم والذي تجلى في أربعة انتصارات بالنتيجة نفسها 1-صفر، تلقى دورتموند ثلاثة أهداف في ثلاث مناسبات هذا العام وخسر فيها.

إلى جانب فرايبورغ، يتمتّع أونيون بأفضل سجل من الكرات الثابتة هذا الموسم، وهي نقطة ضعف لدورتموند الذي أقرّ مدافعه نيكلاس زوله أنه كان عليهم العمل عليها بعدما تلقت شباكهم هدفاً من ركلة حرة أمام إشبيلية منتصف الأسبوع.

وقال زوله "علينا أن نجلس معاً (بشأن ذلك)، لأن الأمر يتعلق كثيراً بالسلوك".

ورغم السباق إلى الصدارة، قال فيشر الأسبوع الحالي إن قمة البوندسليغا لا تعني له الكثير في هذه المرحلة من الموسم.

وأوضح أنه "بالنسبة لي، جدول الترتيب مهم بشكل خاص بعد الجولة 34 (والأخيرة)".

لاعب للمتابعة: شيرالدو بيكر

مع ستة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة حتى الآن هذا الموسم، كان المهاجم الهولندي-السورينامي لأونيون برلين شيرالدو بيكر عاملاً رئيسياً في تألق الفريق.

فقد أمضى بيكر المولود في أمستردام 10 سنوات مع أياكس الهولندي، قبل أن ينتقل إلى أونيون في صيف العام 2019 بعد فترات في دن هاغ وزفوله.

ومع انتقال النيجيري تايوو أوونيي بصفقة كبيرة من أونيون إلى نوتنغهام فورست الإنكليزي قبل بداية الموسم، أقام بيكر بالفعل شراكة مع بديل النيجيري، الأميركي جوردان سيباتشو الذي سجّل ثلاثة أهداف وصنع هدفين.

إحصائيات وأرقام

1260 - لعب الإنكليزي جود بيلينغهام كل دقيقة من كل مباراة لفريقه بوروسيا دورتموند هذا الموسم، وهو لاعب دورتموند الوحيد الذي فعل ذلك. وبعد تعادل فريقه المخيب للآمال مع إشبيلية الإسباني 1-1 الثلاثاء، قال ببساطة "أنا متعب".

16 - يمتلك بايرن ميونيخ 16 نقطة من تسع مباريات، وهو أدنى مستوى له منذ موسم 2010-2011 عندما فاز دورتموند باللقب بقيادة يورغن كلوب.

صفر - هو عدد انتصارات شتوتغارت هذا الموسم في الدوري الألماني، ما يجعله الفريق الوحيد الذي لم يسجل أي انتصار حتى الآن. وأقيل المدرب الأميركي للفريق بيليغرينو ماتاراتسو الاثنين، واستعان النادي بمساعده مايكل فيمر بشكل مؤقت.