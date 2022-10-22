قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



لندن: وصل رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون إلى لندن صباح السبت عائدا من منطقة البحر الكاريبي حيث كان يمضي عطلة، كما ذكرت وسائل إعلام بريطانية.

وعرضت محطة سكاي نيوز لقطات لطائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية تهبط نحو الساعة 10,15 (09,15 ت غ) في مطار غاتويك تحمل بوريس جونسون.

وتعزز هذه العودة فرضية ترشحه لرئاسة الحكومة بعد استقالة ليز تراس الخميس.

لكن رئيس الوزراء السابق لم يعلن ترشحه رسميًا للمنصب.