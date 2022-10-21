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باريس: قبضت السلطات الفرنسية شمال البلاد هذا الأسبوع على ستة أعضاء في شبكة عراقية-كردية لتهريب المهاجرين إلى بريطانيا، قدُّرت أرباحها بأكثر من 1,6 مليون يورو، وفق ما أكدت مصادر في الشرطة الجمعة لوكالة فرانس برس.

استند التحقيق الذي بدأ في نهاية تموز/يوليو الى "معلومات استخباراتية بريطانية" سمحت بكشف "مسارات إرسال معدات للإبحار من تركيا"، إلى مخزن في دواي (شمال فرنسا)، وفق ما أفاد جان أرفيو نائب رئيس "أوكريست"، المكتب المركزي المتخصّص بمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأوضح أورفيو أن عمليات مراقبة طويلة الأمد "كشفت وجود تنظيم" يعرض "قوارب، ومحرّكات، وسترات نجاة، ومضخات، ومعدّات" مثل خزانات الوقود، تلبيةً لاحتياجات الجماعات الإجرامية التي تنظم رحلات غير شرعية لعبور قناة المانش، وتنطلق غالبًا من منطقة أوي-بلاج في فرنسا.

ومن بين أعضاء الشبكة الذين قبضت عليهم "أوكريست" ووحدة الأبحاث المتنقلة (بي ام ار) في منطقة ليل شمال فرنسا الثلاثاء والخميس، ثلاثة عراقيين وسوداني وأفغاني وفرنسي يسكنون جميعاً في شمال البلاد.

وتتألف الشبكة من رئيس ومساعد وأربعة مسلّمي قوارب ومهاجرين.

وأجرت الشبكة ما مجموعه 32 محاولة عبور، أحبطتها التحقيقات كلها، وكانت الرحلة تضم 35 شخصاً على متن القارب ويدفع كل مهاجر مبلغ 1500 يورو للصعود، ما مجموعه 1,68 مليون يورو من المكاسب.

وتم ضبط أربعة قوارب وأربعة محركات و133 سترة نجاة ومعدات تصليح خلال عملية المداهمة.

وقُدِّم المعتقلون الستة الى النيابة في منطقة دواي الجمعة.