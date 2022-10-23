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القدس: أعلنت الحكومة الإسرائيلية الأحد اختيار اللواء هرتسي هاليفي رئيسا لهيئة أركان الجيش في وقت يشهد النزاع بين الدولة العبرية والفلسطينيين تصاعدا ملحوظا.

وأكد رئيس الوزراء يائير لبيد أن هاليفي سيباشر مهام منصبه في 17 كانون الثاني/يناير من العام المقبل".

وأضاف أن هاليفي سيواجه "تحديا رئيسيا" على غرار قادة أركان الجيش السابقين.

وقال رئيس الوزراء في بيان "أعداؤنا لا يريدون لدولة إسرائيل أن تكون قائمة ويجب أن نكون دوما أقوى وأكثر تمرسا وتصميما منهم".

وأشاد رئيس أركان الجيش المنتهية ولايته أفيف كوخافي بخلفه ووصفه بأنه "ضابط ممتاز وذو خبرة".

ولد هاليفي في القدس في العام 1967 لعائلة متدينة، وتم تجنيده كمظلي في العام 1985 قبل أن يتقدم في مناصب قيادية مختلفة وصولا إلى وحدة "ساريت متكال" الأكثر نخبة في الجيش في العام 1993.

ترفيع الرتب

وفي العام 2001 عُين هاليفي قائدا للوحدة وبقي في منصبه ثلاث سنوات واستمر ترفيعه في الرتب في الجيش حتى تعيينه رئيسا للمخابرات العسكرية في العام 2014 ورئيسا للقيادة الجنوبية في العام 2018.

حصل هاليفي على شهادات في الفلسفة وإدارة الأعمال من الجامعة العبرية في القدس ودرجة ماجستير في إدارة الموارد من جامعة الدفاع الوطني في واشنطن وفقا للجيش الإسرائيلي.

ويعيش هاليفي في مستوطنة كفار ها-أورانيم في الضفة الغربية المحتلة.

احتلت إسرائيل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية في العام 1967.

وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي.