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إيلاف من بيروت: فقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاتصال بالواقع. أعلن عن تعبئة جزئية لعكس هزائمه في أوكرانيا، وفي إشارة إلى يأسه، صعد من صخب السيف النووي الروسي. وفي كل يوم تستمر فيه الحرب، تزداد بلاده عزلة عن العالم. تعتمد روسيا على الصين للحفاظ على اقتصادها من الانهيار تحت وطأة العقوبات، حتى في الوقت الذي يعرب فيه القادة الصينيون عن شكوكهم بشأن الغزو. والواقع أن فشل روسيا في الاستيلاء على كييف، وانتكاساتها الأخيرة في خاركيف في شرق أوكرانيا، دفع حتى المعلقين المؤيدين لبوتين إلى التشكيك في قراراته. وعلى هذه الخلفية، من المنطقي أن العديد من الروس بدأوا يسألون إلى متى يمكن لبوتين البقاء في السلطة ومواصلة حربه البربرية. وقد عبرت حفنة من نواب البلديات الذين قدموا التماسا بجرأة إلى بوتين للاستقالة علنا عما يفكر فيه الكثيرون في النخبة السياسية الروسية سرا. من المؤكد أن شخصا ما في القاعات الغامضة للكرملين سيقرر أنه يجب أن يرحل.

لكن حتى لو خلص نواب بوتين إلى أنهم يريدون رحيل بوتين، فإن إزاحته من السلطة ستكون صعبة. لم تشهد موسكو أي محاولات انقلاب، ناجحة أو غير ناجحة، منذ سقوط الاتحاد السوفياتي. لم تكن هناك حتى مؤامرات جدية - تلك المعروفة علنا ، على الأقل. إن مواجهة الرئيس الروسي السابق بوريس يلتسين مع مجلس السوفيات الأعلى في عام 1993 – والتي لم تنته إلا بعد أن أطلقت الدبابات الروسية النار على مبنى البرلمان – هي أقرب شيء شهدته البلاد إلى انقلاب. وحتى هذا لا يصلح لأنه كان مواجهة علنية للغاية بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.

بيد أن روسيا تحت زعامة يلتسين كانت منفتحة وديمقراطية نسبيا، ما سمح بدرجة من التنافس المشروع. مع قمع بوتين للمعارضة وأخذ روسيا إلى استبداد أكثر قتامة من أي وقت مضى، يقدم تاريخ الاتحاد السوفياتي مقارنة أكثر ملاءمة للحاضر - وأدلة أفضل حول ما قد يجعل الانقلاب ينجح أو يفشل اليوم. ولا يزال السجل هنا غير مشجع بشكل رهيب، ولكنه أكثر اختلاطا. نظم كبار المسؤولين بنجاح للإطاحة نيكيتا خروتشوف. واستولى آخرون على السلطة خلال لحظات نادرة عندما كانت البلاد تفتقر إلى رئيس دولة واضح. لم يظهر هؤلاء المسؤولون عادة أي أيديولوجية توجيهية أو مبادئ سياسية، بل مجرد طموح خام. كان النجاح يعتمد إلى حد كبير على التوقيت والقوة: التحرك بسرعة وقوة عندما أظهر الزعيم الحالي ضعفا.

في حالة بوتين، لا يوجد نقص في المغتصبين المحتملين. إن زمرة الرئيس من المتملقين، ومديري الأزمات، والورثة المحتملين هي مجموعة ملونة. لقد تم اختيارهم بسبب ولائهم الذي لا جدال فيه لبوتين، لكن الولاء هو مفهوم نسبي في بيئة غادرة للغاية. لا يمكن لأي منهم أن يثق تماما في بوتين. لا أحد منهم يستطيع أن يثق ببعضه البعض. وإذا تم جلبهم إلى السلطة من خلال انقلاب، فمن المرجح أن يرغبوا في وضع ضوء النهار الكبير بينهم وبين سلفهم، بما في ذلك – وربما بشكل خاص – إخفاقاته في أوكرانيا. وحتى لو وصلوا إلى السلطة بعد وفاة بوتين، فقد يرسمون مسارا جديدا بعيدا عن الإمبريالية.

رفاق ومنافسون

في الاتحاد السوفياتي، كانت الانقلابات نادرة. ولنتأمل هنا على سبيل المثال فترة ولاية جوزيف ستالين، الديكتاتور الوحشي الذي أطلق العنان لعقود من القمع الدموي الذي اجتاح حتى كبار المسؤولين الشيوعيين. من بين 139 عضوا وعضوا مرشحا في اللجنة المركزية للاتحاد السوفياتي انتخبوا في مؤتمر الحزب عام 1934، ألقي القبض على 98 منهم في وقت لاحق وأطلقوا النار عليهم بناء على طلب ستالين. استهدف المستبد الانتقامي والمصاب بجنون العظمة أقرب رفاقه ، وأهانهم أو حرضهم ضد بعضهم البعض. وتذكر خروتشوف، خليفته في نهاية المطاف، بالاشمئزاز أنه كان يعتقد أن يوما ما قد حان عندما 'يسحب ستالين سرواله ويريح نفسه أمامنا، ثم يقول إن هذا كان في مصلحة الوطن الأم'. لو حدث مثل هذا الغضب، لما كان أحد قد غمض عينيه.

بالعودة إلى الوراء، يبدو من غير المعقول أن تتسامح نخبة الحزب السوفياتي مع الطاغية المتعطش للدماء. ومع ذلك فقد فعلوا ذلك. ربما كان ذلك جزئيا بسبب الاعتراف بإنجازات ستالين كثوري مخضرم وقائد حرب. ولكن من المؤكد أيضا أنه كان خوفا على حياتهم. كان إبقائه في السلطة أمرا خطيرا، لكن التخطيط لانقلاب كان أكثر خطورة. الفشل كان سيعني الموت المؤكد.

عندما توفي ستالين ، أعقب ذلك صراع على السلطة ، ولم يكن لطيفا مع أقرب شركائه. كان الضحية الأولى هو أتباع ستالين ووزير الداخلية لافرينتي بيريا ، الذي كان يخشى ويحتقره زملاؤه. كان لديه بالفعل سيطرة على الأجهزة الأمنية من خلال قدراتها الكبيرة على المراقبة والشرطة - وسمعتها في الوحشية التي لا يمكن تخفيفها. كان قد جمع كومبرومات على كبار القادة الآخرين. ما لم يكن لديه هو السلطة في الحزب وفي البلاد ، مما جعل من الممكن للآخرين التحرك ضده ، شريطة أن يفعلوا ذلك بسرعة.

كانت إطاحة بيريا فوضوية وسرية لدرجة أنه حتى اليوم، مع رفع السرية عن معظم الأرشيفات ذات الصلة، من المستحيل تحديد ما حدث بالضبط. لكن وفقا لمعظم الروايات، لعب خروتشوف ورئيس الوزراء جورجي مالينكوف دورين رئيسيين. سأل الاثنان أولا بهدوء الأعضاء الآخرين في هيئة الرئاسة - أعلى هيئة لصنع السياسات - كيف سيكون رد فعلهم على التحرك ضد بيريا. ثم هربوا العديد من كبار ضباط الجيش، بمن فيهم المارشال جورجي جوكوف، إلى الكرملين. خلال مناقشة الرئاسة، أثار خروتشوف خطايا بيريا، في حين ضغط مالينكوف على زر سري دعا الجيش إلى التحرك واعتقال بيريا المذهولة. وقد حوكم لاحقا أمام محكمة الكنغر، حيث لم يسمح له بالدفاع عن نفسه (ربما خوفا من أن يورط قادة كبار آخرين في الجرائم الدنيئة في عهد ستالين). وأدين وأعدم.

في السنوات اللاحقة ، قام خروتشوف بتهميش مالينكوف إلى حد كبير. لم يكن أحد ليتوقع مثل هذه النتيجة بعد وفاة ستالين: كانت أوراق اعتماد خروتشوف وموقفه السياسي أدنى بكثير من أوراق اعتماد مالينكوف. لكن خروتشوف كان قادرا على التصرف بشكل حاسم، بل وحتى بفظاظة، الأمر الذي كاد يتسبب في سقوطه. في اجتماع عقد في يونيو 1957 ، اتهمت مجموعة من كبار رجال الرئاسة الساخطين خروتشوف بالميول الديكتاتورية وحاولوا الإطاحة به. كان التصويت في هيئة الرئاسة سبعة ضد خروتشوف وأربعة مؤيدين ، وكاد أن يفقد السلطة. لكنه تمكن من كسب جوكوف، وزير الدفاع آنذاك، ورئيس جهاز الاستخبارات السوفياتي (كي جي بي) إيفان سيروف إلى جانبه، وساعدا في حشد مؤيديه في اللجنة المركزية – التي صوتت لصالح إلغاء هيئة الرئاسة. بعد عدة أشهر ، أظهر خروتشوف امتنانه من خلال إزالة جوكوف من السلطة.

بقي خروتشوف على قيد الحياة في القمة لمدة سبع سنوات أخرى قبل أن يطيح به أخيرا في انقلاب القصر في أكتوبر 1964. وكان على رأس المؤامرة ليونيد بريجنيف، ربيب خروتشوف نفسه، الذي استغل خيبة الأمل المتزايدة في صفوف الحزب والحكومة من عمليات إعادة التنظيم البيروقراطية التي لا نهاية لها للزعيم السوفياتي، وعادته في إذلال زملائه، وميله إلى تبني كل الإصلاحات الاقتصادية العلاجية التي لم تصلح شيئا، وقبل كل شيء، تفاخره الذي لا يطاق.

عمل بريجنيف عن كثب مع ألكسندر شيليبين، الوصي الآخر لخروتشوف والرئيس السابق للكي جي بي، فضلا عن الرئيس الحالي للكي جي بي فلاديمير سيميتشاستني. لقد استغلوا غياب خروتشوف. وكان الزعيم السوفياتي يقضي عطلته في أبخازيا عندما استدعي على وجه السرعة إلى موسكو، حيث قدم له زملاؤه في هيئة الرئاسة قائمة بالشكاوى وطالبوه بالاستقالة. هذه المرة، أبقى المتآمرون بقية النخبة في الطابور. وأكدت الجلسة العامة للحزب التي دعي إليها على عجل أن خروتشوف سيتقاعد 'لأسباب صحية'. بريجنيف، الذي كان ينظر إليه في البداية على أنه شخصية توافقية، عزز تدريجيا قبضته على السلطة من خلال تخفيف المنافسين – شيلبين أولا وقبل كل شيء – من منصبهم.

طموح عار

كانت إحدى السمات اللافتة للنظر في هذه الصراعات على السلطة هي غياب الاختلافات السياسية بين المتآمرين وضحاياهم. إن المفاهيم القائلة بأن بيريا تمثل نهجا مختلفا نوعيا في السياسة الخارجية عن خروتشوف أو أن خروتشوف ومالينكوف كان لديهما خلافات عميقة حول إزالة الستالينية قد فقدت مصداقيتها الآن إلى حد كبير. وقد أشار رفاق خروتشوف إلى مغامراته السيئة خلال أزمة الصواريخ الكوبية ومشاحناته مع الصين من بين أسباب الإطاحة به. ولكن في نهاية المطاف، اعتبرت النخب السوفياتية السياسة الخارجية مجالا متخصصا حيث كان القائد الأعلى فقط هو الذي يتمتع بالخبرة والحكم اللازمين لاتخاذ القرارات. وهي تؤدي دورا ثانويا بالنسبة للشواغل المحلية. وفي الأساس، كانت انقلابات القصر تدور حول العلاقات الشخصية في أروقة السلطة: الطموحات العارية وطعن المنافسين في الظهر.

ومن الجدير بالذكر أيضا فشل القادة العسكريين أو الأجهزة الأمنية في الاستفادة من المؤامرة. لعب الجيش وأجهزة الأمن دورا أساسيا في مساعدة القادة على الاستيلاء على السلطة، ومع ذلك لم يتمكن جوكوف ولا شيلبين ولا سيميخاستني من الاستفادة كثيرا من ثمار عملهم. بعد الإطاحة ببيريا، أبقى كبار قادة الحزب الجيش والكي جي بي على مسافة بعيدة. لم يصبح الاتحاد السوفياتي قط طغمة عسكرية. والواقع أنه عندما حاول الجيش وجهاز الاستخبارات السوفياتي (كي جي بي) قيادة انقلاب، كما فعلوا في عام 1991 ضد الرئيس السوفياتي الراحل ميخائيل غورباتشوف، أثبتوا أنهم غير أكفاء بشكل لا يصدق وهزموا على الفور.

وأخيرا، لم يكن هناك أي أثر للتورط الأجنبي في أي من هذه الصراعات على السلطة. اتهم معارضوه بيريا بأنه جاسوس غربي، لكن هذا كان ادعاء منافيا للعقل. في عام 1957، أعرب خروتشوف عن امتنانه للصينيين لدعمهم له (حتى أن المؤرخ الصيني شين تشيهوا يجادل بأن اتفاقه، الذي تراجع عنه لاحقا، لإعطاء الصينيين قنبلة نووية كان وسيلة لقول الشكر)، لكن دعمهم جاء بعد الواقعة: بكين لم تكن ولا يمكن أن تشارك في مؤامرات الكرملين. في عام 1964، كانت الصين تأمل بشكل غامض في الإطاحة بخروتشوف لأنه اتبع سياسات مناهضة لبكين، لكنها لم تلعب أي دور في سقوطه، وبقي بريجنيف في مساره.

وجد الأميركيون والصينيون أنفسهم يدعمون طرفي نقيض في محاولة الانقلاب عام 1991. ولكن مثلما تصالح الرئيس الأميركي جورج بوش الأب بهدوء مع مواصلة حواره مع المجلس العسكري (قبل أن يفشلوا فشلا ذريعا)، سرعان ما تراجعت بكين عن دعمها للجيش، وفي الوقت المناسب، احتضنت بشكل عملي الديمقراطي الراديكالي يلتسين.

الركض وراء المنصب

إن اتباع التقلبات والمنعطفات في الاقتتال الداخلي في الكرملين هو مسعى صعب. تميل التحالفات السياسية في القمة إلى التحول بسرعة كبيرة. تعتمد نتائج الصراعات على السلطة على تصورات النجاح، ويفضل معظم اللاعبين الجلوس على الهامش. في بعض الأحيان ، لا تؤدي المكائد إلى شيء. على الرغم من كل الإخفاقات والانتهاكات، قد يعيش القائد حياته في السلطة ويموت لأسباب طبيعية.

ليس هناك أي شك في أن بوتين يفضل هذا السيناريو النهائي. وعلى الرغم من تكهن بعض المراقبين بأن التعديلات الدستورية التي دفع بها في مارس 2020، والتي جعلت من الصعب تجريد الرؤساء السابقين من الحصانة، كانت مصممة للسماح له بالتقاعد، إلا أن هذا الاحتمال يبدو الآن غير قابل للتصور. وجد رئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف نفسه متورطا في فضائح واستهدفته الاحتجاجات الجماهيرية بعد عدة سنوات من تنحيه في مارس 2019، والتي أظهرت للمستبدين الآخرين أنه حتى التحولات المدبرة نادرا ما تعمل على النحو المنشود.

ومن المرجح أن بوتين قرر البقاء في منصبه. ولكن مع اقتراب عهد الفساد والعار من الذكرى السنوية ال 23 لتأسيسه، ومع اقتراب بوتين من ال 70 عاما، يكاد يكون من المؤكد أن بدائله المحتملين يتطلعون بعناية إلى بعضهم البعض ويفكرون في سيناريوهات الخلافة المحتملة. وزير الدفاع سيرغي شويغو، وهو من ذوي النسب المتميزة، ولكنه سجل عسكري مشوه الآن بشكل ميؤوس منه، هو منافس غير مرجح، على الرغم من أن دعمه سيكون ضروريا لأي مؤامرة للاستيلاء على السلطة. وفي بعض الأحيان، يتم تسمية رئيس مجلس الأمن، نيكولاي باتروشيف، من بين خلفاء بوتين، ولكن هذا يبدو غير مرجح، إن لم يكن لأي سبب آخر سوى أنه أكبر سنا من بوتين.

لقد لجأ الرئيس السابق ديمتري ميدفيديف إلى خطاب الإبادة الجماعية للبقاء على صلة بالموضوع، ولكن لا أحد يأخذه على محمل الجد. ومن الواضح أن الرئيس المخادع لمجلس الدوما، فياتشيسلاف فولودين، يخوض الانتخابات، وهو يسيطر على الهيئة التشريعية ذات الطابع المطاطي الحاسمة لأي إضفاء الشرعية بعد الأمر الواقع على الزعيم الجديد. ثم هناك رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، التكنوقراط القدير والحصان الأسود الذي يركض عبر التضاريس حيث سجلت الخيول السوداء تاريخيا انتصارات كبيرة. رئيس الوزراء السابق سيرغي كيرينكو، الليبرالي المنقضي الذي عهد إليه بوتين بالإشراف على الأراضي الأوكرانية المحتلة، لديه قبعته في الحلبة. وربما يأمل فيكتور زولوتوف، الحارس الشخصي السابق لبوتين والرئيس الحالي للحرس الوطني، في أن يخلف رئيسه. وكذلك يمكن لألكسندر كورينكوف، وهو حارس شخصي سابق آخر لبوتين والآن وزير حالات الطوارئ. وأخيرا، هناك الغرباء: الشيشان اللذان لا يعرف الكلل دون رمضان قديروف ويفغيني بريغوزين، أحد المقربين من بوتين والأوليغارشية الروسية التي تسيطر على مجموعة فاغنر شبه العسكرية.

كل هؤلاء المرشحين متورطون في العديد من أعمال العنف التي ارتكبها بوتين، بما في ذلك غزوه لأوكرانيا. وعلى السطح، يبدو أن صعود كل واحد منهم لن يغير شيئا يذكر في أجندة روسيا الخارجية. ولكن ألعاب السلطة التي يلعبها الكرملين نادرا ما تنطوي على أسئلة مبدئية، وقد يقطع الخلفاء مع سلوك أسلافهم عندما يكون ذلك مناسبا. وهذا يعني أن استبدال بوتين النهائي ليس من الضروري استثماره في أجندته الإمبريالية الجديدة. والواقع أنه إذا أطيح ببوتين، فمن المرجح أن يلقي خلفاؤه باللوم على أوكرانيا في قراراته ويحاولون البدء بقائمة نظيفة.

بطبيعة الحال، لا يعرف المحللون إن كانت الخسائر في أوكرانيا ستهز قبضة ش على السلطة. وقد يواصل خليفته في نهاية المطاف الحرب لاسترضاء القوميين المتطرفين في روسيا أو ببساطة بسبب الجمود. ولكن إذا رحل بوتين، فيتعين على العالم أن يستخدم رحيله كفرصة لاستئناف المفاوضات من أجل انسحاب روسيا من أوكرانيا. ربما لا تزال روسيا ما بعد بوتين استبدادية، لكنها ليست مضطرة إلى مواصلة مغامراته المتهورة في الخارج.