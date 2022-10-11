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إيلاف من بيروت: إذا استخدم فلاديمير بوتين أسلحة نووية تجنباً للهزيمة في أوكرانيا، فكيف ترد الولايات المتحدة؟ يتم الآن تقييم احتمالية نشوب حرب نووية بجدية أول مرة منذ أزمة الصواريخ الكوبية في عام 1962. لكن تفكير المسؤولين الحكوميين الأميركيين انحرف في اتجاه مفاجئ، كان يمكن اعتباره هرطقة خطيرة قبل سنوات.

التحول الجديد في هذه الأزمة هو أن المسؤولين الأميركيين يفكرون في أنهم قد لا يردون على هجوم نووي روسي على أوكرانيا بهجوم نووي، لكن بنسخة أكثر كثافة ومباشرة من الهجوم غير النووي.

على مدى عقود، احتدمت المناقشات حول ما إذا كان ينبغي على الولايات المتحدة الرد على غزو مسلح تقليدي لأوروبا بإطلاق أسلحة نووية. مع ذلك، كان يُفترض دائمًا، من دون أي خلاف، أنه إذا استخدمت روسيا أو أي عدو آخر أسلحة نووية ضد دولة حليفة، فسنرد بالأسلحة النووية أيضًا. هذا الافتراض، الذي كان في يوم من الأيام عقيدة لا جدال فيها، لم يعد واردًا اليوم، وهذا أمر يستحق مناقشته.

في صيف 2016، قرب نهاية رئاسة باراك أوباما، أشارت تقارير استخباراتية إلى أن روسيا تبنت عقيدة عسكرية جديدة تُعرف باسم "التصعيد من أجل التهدئة". إذا كانت روسيا تخسر في حرب ضد الناتو، فإنها ستطلق عددًا صغيرًا من الأسلحة النووية منخفضة القوة، إما لدرء الجيوش الغربية أو لمجرد إرسال صدمة. كانت النظرية أن قادة الناتو، خوفًا من مزيد من التصعيد الكارثي، سيوقفون الحرب ويتفاوضون على السلام.

نظرية قيد الاختبار

أراد أفريل هينز، نائب مستشار الأمن القومي لأوباما، اختبار هذه النظرية. ودعا مجلس الأمن القومي إلى ممارسة لعبة الحرب لمعرفة ما إذا كانت استراتيجية روسيا الجديدة قد تعيق قدرة أميركا على إبراز قوتها في المنطقة. سيناريو اللعبة: روسيا تغزو إحدى دول البلطيق. الناتو يقاوم بشكل فعال. تطلق روسيا سلاحًا نوويًا منخفض القوة على قوات الناتو أو في قاعدة في ألمانيا حيث تنتشر الطائرات بدون طيار والطائرات المقاتلة والقنابل الذكية. السؤال: ماذا يفعل صناع القرار الأميركيون الآن؟

في البداية، ناقش الجنرالات عدد الأسلحة النووية التي يجب على الولايات المتحدة الرد عليها، والأهداف. لكن كولين كال، مستشار الأمن القومي لنائب الرئيس آنذاك جو بايدن، قال للجنرالات إنكم تفتقدون الصورة الكبيرة. بمجرد أن تُسقط روسيا قنبلة نووية، فإننا نواجه "لحظة عالمية حاسمة" - فرصة لحشد العالم بأسره ضد روسيا، لعزل وإضعاف موسكو سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا. مع ذلك، إذا قمنا بالرد بأسلحة نووية، فسوف نفقد هذا النفوذ، إضافة إلى تطبيع استخدام الأسلحة النووية. لذا، اقترح كال، علينا أن نواصل ونصعد الحرب التقليدية التي سننتصر فيها.

تلت ذلك ساعات قليلة من النقاش حول حسابات كال السياسية، والقوة التقليدية لحلف الناتو، وعدم اليقين بشأن مكان إطلاق سلاح نووي على أي حال، وعدم اليقين الإضافي بشأن ما إذا كانت الاستجابة النووية ستنهي الحرب. وكانت الخلاصة أنه على الولايات المتحدة الرد فقط من خلال تكثيف العمليات العسكرية التقليدية.

جزء ثان

بعد شهر واحد، لعبت اللجنة الرئيسية في مجلس الأمن القومي نفس اللعبة. في مرحلة ما، أثار مسؤول من وزارة الخزانة نفس النقطة التي أثارها كال في اجتماع النواب، لكن وزير الدفاع آشتون كارتر صرخ فيه، وأصر على أنه من الضروري مواجهة هجوم نووي برد نووي، وإذا لم نفعل ذلك، فسيكون ذلك كارثيًا على الناتو، ونهاية جميع تحالفاتنا، ونهاية صدقية أميركا في العالم. واتفق رئيس هيئة الأركان المشتركة ووزير الطاقة مع كارتر. أنتوني بلينكين، نائب وزيرة الخارجية آنذاك، والذي كان يجلس قرب جون كيري، لم يحسم أمره، قائلاً إنه رأى المنطق من كلا الجانبين.

أين يجب أن نهدف الرد النووي؟ اقترح شخص ما كالينينغراد، لكن لوحظ أن كالينينغراد كانت جزءًا من روسيا؛ إذا ضربتها الولايات المتحدة بالأسلحة النووية، فقد ترد روسيا على الولايات المتحدة. ماذا عن ضرب الغزاة الروس في البلطيق؟ حسنًا، ستقتل القنابل أيضًا الكثير من المدنيين. أخيرًا، استقر الجنرالات على إطلاق عدد قليل من الأسلحة النووية على جمهورية بيلاروسيا السوفياتية السابقة، على الرغم من أنه في اللعبة حتى الآن، لم تلعب بيلاروسيا أي دور في الحرب. ثم توقفت اللعبة. ما قد يحدث بعد ذلك - ما إذا كانت روسيا ستتراجع أو تصعد أكثر، وما يجب أن نفعله بعد ذلك - ظل غامضًا.

يمكن الولايات المتحدة والناتو تنفيذ مثل هذا الهجوم من دون استخدام أي أسلحة نووية. بالنظر إلى ما رأيناه في الحرب حتى الآن، يبدو أن للاستخبارات الأميركية مسارًا قريبًا جدًا من مكان وجود كل وحدة روسية في أوكرانيا، وأين تتجه، وما يقوله ضباطها - باختصار، يمكن لهذا الهجوم الشامل أن يتم تنفيذه، بشكل رئيسي من خلال الضربات الجوية والمدفعية، بسرعة كبيرة.

ردع روسيا

المعنى الضمني لهذا الأمر مهم: أن هجومًا تقليديًا ضخمًا من قبل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (أي غير نووي) لا يمكن أن يؤدي إلى تعطيل آلة الحرب الروسية تمامًا في أوكرانيا، لكن احتمالية وقوع مثل هذا الهجوم قد تردع بوتين عن فعل أي شيء قد يحفز مثل هذا الهجوم. بعبارة أخرى، التهديد بالتصعيد غير النووي الهائل لحلف شمال الأطلسي يمكن أن يردع روسيا عن استخدام الأسلحة النووية. أو بعبارة أكثر إيجازًا، لا تحتاج الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي إلى أسلحة نووية لردع روسيا عن استخدام أسلحتها النووية.

تؤكد حرب أوكرانيا درسًا آخر من لعبة أوباما الحربية - أن الأسلحة النووية ليس لها فائدة تذكر، إن وجدت، في ساحة المعركة. في اللعبة وفي الحياة الواقعية، لن يكون للأسلحة النووية الأميركية أهداف مناسبة، وقد لا تنهي الحرب.

ترسانة بوتين، بعد كل شيء، هي السبب الوحيد وراء عدم إرسال الناتو قواته إلى أوكرانيا. لكن بمجرد تجاوز العتبة النووية، تتوقف جميع الرهانات. ماذا يحدث بعد "التبادل النووي" الأول؟ لا أحد يعرف. بالنسبة لجميع الكتب والمقالات المعقدة المكتوبة على مدى عقود حول الحرب النووية وإدارة التصعيد، فإن الأمر كله عبارة عن ضباب لا يمكن اختراقه. هذا الافتقار إلى الوضوح يجعل التخطيط لاستراتيجية عسكرية عقلانية حول الأسلحة النووية أمرًا صعبًا، وربما مستحيلًا.