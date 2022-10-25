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روما: أكدت رئيسة الوزراء الايطالية الجديدة جورجيا ميلوني الثلاثاء أن حكومتها تعتزم "وقف عمليات الانطلاق غير الشرعية" لمهاجرين من إفريقيا نحو ايطاليا.

وقالت ميلوني زعيمة حزب "فراتيلي ديتاليا" (اخوة ايطاليا) اليميني المتطرف في خطاب حول سياستها العامة أمام مجلس النواب "هذه الحكومة تريد وقف عمليات الانطلاق غير الشرعية (من افريقيا) وكسر تهريب البشر" في المتوسط.

ونفت "ميلوني"، نفيا قاطعا أي "تعاطف" او "تقارب" مع الفاشية.

وقالت في خطاب حول سياستها العامة أمام مجلس النواب "لم يكن لدي أبدا أي تعاطف أو تقارب مع أنظمة مناهضة للديموقراطية. مع أي نظام، بما يشمل الفاشية".