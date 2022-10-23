قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



روما: وعد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الأحد بالعمل مع رئيسة الوزراء الايطالية الجديدة جورجيا ميلوني بـ"حوار وطموح"، وذلك بعد بضع دقائق من أول لقاء بينهما في روما.

وقبيل هذه التغريدة، وجه الرئيس الفرنسي الشكر الى رئيس الوزراء الايطالي السابق ماريو دراغي عبر تويتر أيضا، ناشرا صورة تجمعه بالمدير السابق للمصرف المركزي الأوروبي.