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إيلاف من لندن: أعلن في بغداد عن اتفاق القوى السياسية العراقية المشاركة في حكومة السوداني المقبلة على تقديمها الى البرلمان غداً الخميس للتصويت عليها بانتظار موافقة رئاسته على الموعد.

وخلال اجتماع عقده الاطار التنسيقي للقوى الشيعية العراقية عدا التيار الصدري في منزل رئيس ائتلاف النصر رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي في بغداد الليلة الماضية فقد تم الاتفاق على تقديم المكلف برئاسة الحكومة الجديدة مرشح الإطار محمد شياع السوداني لجزء من تشكيلته الوزارية التي قد تضم 16 من بين 24 وزارة تتشكل منها الى البرلمان غدا الخميس وهو ماحظي بموافقة بقية الكتل الممثلة في الحكومة.

السوداني قدم طلباً للبرلمان

واثر ذلك قدم السوداني طلباً رسمياً الى رئاسة البرلمان لعقد جلسة خاصة للبرلمان غداً لتقديم تشكيلة حكومية ناقصة للتصويت عليها ساعياً للحصول على ثقته بها.



طلب السوداني رسمياً من رئاسة البرلمان بتحديد غد الخميس لانعقاد جلسة لتقديم تشكيلة حكومة ناقصة للحصول على ثقته النواب (تويتر)

وفي وثيقة حصلت "إيلاف" على نسخة منها فقد طلب السوداني من رئاسة البرلمان تحديد الخميس 27 من الشهر الحالي موعداً لعقد جلسة التصويت على التشكيلة الوزارية مرفقاً طلبه بنسخة من البرنامج الحكومي لعرضه أمام أعضاء مجلس النواب.

ويبدو أن الامر ينتظر موافقة رئاسة البرلمان على عقد الجلسة في الموعد الذي طلبه السوداني على الرغم من أن النائب الثاني لرئيس البرلمان شاخوان عبدالله علق على هذه المعلومات بالقول أن رئاسة البرلمان ستقرر تحديد موعد الجلسة بعد تسلمها الطلب الرسمي بذلك وهو ما يمكن أن يتم خلال الساعات المقبلة بحسب مراقبين.



توزيع الوزارات طائفياً

ومن المنتظر أن تضم حكومة السوداني عند اكتمال تشكيلتها بين 22 و24 حقيبة وزارية منها 12 وزارة للقوى الشيعية ضمن الاطار التنسيقي و4 وزارات لتحالف السيادة السني برئاسة محمد الحلبوسي وخميس الخنجر ووزارتان لتحالف العزم السني برئاسة مثنى السامرائي و4 وزارات للحزبين الكرديين الرئيسيين 3 منها إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني وواحدة إلى الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافل طالباني وقد يتم استحداث وزارتين اخريتيين لترضية المكونات الاخرى واحدة لكل من المكونين التركماني والمسيحي.



ترشيحات

وفيما لم يعلن السوداني المكلف بتشكيل الحكومة عن أسماء المرشحين المتفق على توزيرهم بعد إلا أن وسائل اعلام عراقية كشفت عن بعض هذه الترشيحات مشيرة الى ان اتفاقا قد تم لحد الان على ترشيح 18 وزيراً.

ووفقا للك فأن اسماء المرشحين لشغل المناصب الوزارية في التشكيلة الحكومية الجديدة التي ستقدم الى البرلمان لنيل ثقته تضم لحد الآن كلاً من :

الفريق الركن عبد الامير الشمري

نائب قائد العمليات المشتركة لوزارة الداخلية

عبد الرزاق محيبس لوزارة النقل

نعيم العبودي لوزارة التعليم العالي

عباس العلياوي لوزارة الزراعة

صالح الحسناوي لوزارة الصحة

صباح مهدي لوزارة الشباب والرياضة

هيام الياسري لوزارة الاتصالات

ليث الشاهر لوزارة النفط

احمد الاسدي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية

طيف سامي لوزارة المالية

رزاق محيبس لوزارة النقل

عبد الخالق العزاوي لوزارة التجارة

صباح مهدي لوزارة الشباب

فؤاد حسين لوزارة الخارجية

بنكين ريكاني لوزارة الاسكان

خالد شواني لوزارة العدل

مزاحم الخياط لوزارة الثقافة

ياسين العيثاوي لوزارة التربية

وما تزال الحقائب الوزارية المتبقية في التشكيلة الحكومية المنتظرة مثار صراع بين القوى السياسية بمختلف مسمياتها حيث دخلت سوق المزايدات ووصل سعر بعضها 80 مليون دولار لوزارة الدفاع مثلا التي تتنافس للحصول على حقيبتها القوى السنية.

وكان الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد قد كلف عقب انتخابه من قبل البرلمان في 13 من الشهر الحالي مرشح الكتلة الشيعية الاكبر التي تضم 138نائباً محمد الشياع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة وعليه تقديم تشكيلته الوزارية الى البرلمان لنيل ثقته عليها خلال شهر واحد.

ويواجه السوداني معضلات كبيرة في مهمته وعليه التصدي لتحديات عدة يتقدمها الفساد والمليشيات والسلاح المنقلت والاعتداءات الإيرانية والتركية والتصدي الى بقايا تنظيم داعش إضافة الى توفير فرص عمل والخدمات الأساسية وحل مشاكل الكهرباء والمياه مع ايران وتركيا اضافة الى التصدي لمشكلة المناخ.