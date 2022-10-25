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إيلاف من لندن: شارك المئات من الناشطين المدنيين الثلاثاء في احتجاجات هتفوا خلالها للدولة المدنية وضد الفساد والمحاصصة ورفضوا حكومة المكلف بتشكيلها السوداني.

فقد تجمع المئات من الناشطين يتقدمهم أنصار قوى التغيير الديمقراطي في ساحتي الخلاني والتحرير في العاصمة العراقية، وسط اجراءات أمنية مكثفة تم خلالها تقطيع اوصال بغداد واغلاق جسورها وشوارعها المؤدية الى وسطها.

مواجهة مع القوى الامنية

ساحة التحرير وسط بغداد حيث تواجه المحتجون والقوات الامنية الثلاثاء وجهاً لوجه

لوحظ ان هذه الاجراءات الامنية قد نجحت في اضعاف زخم التظاهرت في بغداد والتي شاركت فيها النساء بكثافة حيث هتف المحتجون في مواجهة القوات الامنية التي اعتدت عليهم بالهراوات "ياجيش ياسور الوطن لتصير وية الفاسدين" و"مدنية مدنية لامحاصصية ولاحزبية" .

كما اطلق الناشطون الذين رفعوا صور ضحايا احتجاجات 25 اكتوبر 2022 على ايدي المليشيات الموالية الايرانية والتي خرجوا اليوم لاحياء ذكراها الثالثة هاشتاغ: #تشرين_من_الوطن_للوطن

وشهدت محافظات جنوبية احتجاجات مماثلة هتف فيها المتظاهرون "نريد وطنا" و"لا لحكومة المحاصصة والفساد" .. ولا "لتغييب المواطنين" و"لالتجاهل مطالب المتظاهرين و"لا. لغلق ملف الشهداء والمعتقلين والجرحى والمغيبين".

رفض حكومة السوداني

قال موقع "اتحاد اعلام الثورة" على تويتر الذي اطلقه المحتجون مؤخرا ان القوات الامنية اعتدت على النساء المشاركات في احتجاجات اليوم وقامت باستخدام المتظاهرين بالقوة من الساحات التي تجمعوا فيها.

كما رفض المحتجون حكومة محمد شياع السوداني التي تجري حاليا مفاوضات تشكيلها والتي تتصارع عليها الاحزاب السياسية ووصفوها بانها حكومة الاطار التنسيقي الموالي لايران.

وسط بغداد كما ظهر الثلاثاء 25 تشرين الاول اكتوبر 2022 عشية انطلاق الاحتجاجات بعد اغلاقه من قبل القوات الامنية)

وقال الناشطون أن "سلطة الإجرام والفساد تعود مجدداً بكل صلافة إلى المحاصصة والتوافق وتمكين القتلة والفاسدين من القرار بعد 3 سنوات من الدم والتضحيات التي عرّفتهم بأحجامهم الحقيقية إلى العالم أمام رفض الأغلبية العظمى لنظامهم الفاسد".

بعيدا عن هيمنة الاحزاب السلطوية

وطالب الناشطون بتشكيل حكومة مستقلة بعيدة عن أيدي الزعامات والأحزاب السلطوية من كفاءات عراقية مخلصة تأخذ على عاتقها التمهيد لعقد اجتماعي وسياسي يفرض شروط التغيير الجذري لهذا النظام والتأسيس لمرحلة جديدة تمنع الأحزاب المسلحة والفاسدة من المشاركة في صنع القرار السياسي بجميع مسمياتها وصنوفها".

محتجو مدينة الناصرية جنوب العراق يهتفون ضد الفساد والمحاصصة رافعين صور ضحايا التظاهرات

وشددوا على أن "الاحتجاجات هدفها تغيير النظام السياسي وتصفير العملية السياسية القائمة برمّتها، ليتسنى للعراقيين بناء نظام سياسي جديد، بدستور وعقد اجتماعي جديد".. وطالبوا بحكومة انتقالية مؤقتة بإشراف أممي، تقودها نخبة من الوطنيين، على ألا يكون فيها أي شخص من شخوص العملية السياسية والحزبية التي قادت البلد منذ 2003 ".

واثر انتهاء التظاهرات مساء اليوم، فتحت القوات الامنية الجسور والساحات والطرق التي تم اغلاقها عشية الاحتجاجات، وأعلن قائد عمليات بغداد الفريق الركن احمد سليم عن المباشرة بفتح جسر السنك وساحات وسط العاصمة وجسورها ومقترباتها.

وكانت موجة من الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية قد انطلقت في العاصمة العراقية بغداد ومحافظات في وسط وجنوب البلاد اواخر عام 2019 للمطالبة بمحاربة الفساد وتوفير الخدمات وفرص العمل ومعارضة الهيمنة الايرانية أوقعت حوالي 600 قتيل من المتظاهرين و20 الفا من الجرحى بينهم عناصر من قوات الأمن، وارغمت رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي على الاستقالة وتشكيل مصطفى الكاظمي للحكومة في الثامن من مايو 2020 .