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إيلاف من لندن: أعلن ائتلاف إدارة الدولة العراقي الذي يضم قوى شيعية وسنية وكردية الثلاثاء عن عقد جلسة للبرلمان السبت المقبل للتصويت على تشكيلة الحكومة الجديدة سيكون أكبر الفائزين في الانتخابات خارجها.

وقال ائتلاف ادارة الدولة في بيان اليوم تابعته "ايلاف" انه عقد اجتماعا في مكتب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بحث فيه تشكيل الحكومة الجديدة وآخر المستجدات السياسية للبلاد وضرورة الاسراع بتشكيل حكومة الخدمة.

وأكد الائتلاف عزمه دعوة مجلس النواب الى عقد جلسة السبت المقبل للتصويت على الحكومة بكامل أعضائها.

يشار الى ان ائتلاف ادارة الدولة الذي أنشئ مؤخرا يضم أكبر الأحزاب في البلاد: الأحزاب الشيعية الموالية لإيران المنضوية في الإطار التنسيقي الذي يمتلك 138 نائباً من أصل 329، بالإضافة إلى التحالف السني بقيادة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، فضلاً عن الحزبين الكرديين الكبيرين، الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافل طالباني والحزب الديموقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني .



نواب التيار الصدري الفائزين في الانتخابات المبكرة الأخيرة كأكبر كتلة برلمانية يرفعون استقالاتهم من البرلمان منتصف يونيو 2022 إثر خلافات مع الإطار التنسيقي لموالي لإيران (مكتب الصدر)

ومن المفارقات السياسية أن التيار الصدري الفائز في الانتخابات المبكرة الأخيرة سيكون خارج التشكيلة الوزارية بعد أن سحب زعيمه مقتدى الصدر نوابه من البرلمان فمنتصف حزيران/يونيو الماضي والبالغ عددهم 73 نائباً يمثلون أكبر كتلة برلمانية.

تشكيلة حكومية

وتشير المعلومات التي حصلت عليها "إيلاف" الى أن التشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة المرشح محمد شياع السوداني ستتكون من 22 أو 25 وزارة سيتم توزيع حقائبها بين القوى الفائزة في الانتخابات المبكرة التي جرت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بحسب النقاط.

ونظام النقاط في توزيع وزارات الحكومات العراقية التي تعاقبت على السلطة بعد عام 2003 يحدد حصة الكتل من الوزارات بان يكون سعر الحقيبة الوزارية بحسب أهميتها سواء كانت سيادية أو خدمية أو وزارة دولة بين 10 و8 مقاعد برلمانية بحسب ترتيب الوزارة فيما المناصب الرئاسية تتطلب 30 مقعداً.



حصص الأحزاب والمكونات

ومن المنتظر أن يحصل الإطار التنسيقي للقوى الشيعية المقربة لايران على أكبر عدد من الوزارات يتراوح بين 12 و13 فيما سيحصل السنة بتحالفيهما السيادة برئاسة محمد الحلوسي وخميس الخنجر على 5 وزارات وتحالف العزم برئاسة مثنى السامرائي على وزارتين بينما ستكون حصة الاكراد بين 4 و6 وزارات بيتها واحدة للاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافل طالباني نظراً لحصوله على منصب رئيس الجمهورية والبقية للحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني.

وهناك وزارات واحدة لكل من المستقلين والمكونات التركمانية والمسيحية وقد تكون هناك أخرى للأيزيديين.

واليوم قال السياسي السني مشعان الجبوري أن رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر سيحصل على منصب نائب رئيس الجمهورية فيما سيتم تسمية احد الوزراء السنة نائباً لرئيس الوزراء.

ولأن عدداً من الوزارات لم يتم لحد الاتفاق على تسمية وزرائها فان تشكيلة السوداني الحكومية التي ينتظر أن تقدم الى البرلمان السبت للتصويت عليها لن تكون مكتملة.

وبحسب الاستحقاق الانتخابي والتمثيل السياسي في مجلس النواب قالت وكالة شفق نيوز العراقية اليوم أن المكون الشيعي المتمثل بالإطار التنسيقي سيحصل على 12 وزارة هي :الداخلية، النفط، المالية، الكهرباء، الصحة، التعليم العالي، ‏الزراعة، ‏النقل والمواصلات، ‏العمل والشؤون الاجتماعية، ‏الرياضة والشباب، ‏الموارد المائية، ‏الاتصالات .

وستكون حصة المكون السني ست وزارات وهي : الدفاع، ‏التخطيط، ‏التربية، ‏الصناعة، ‏التجارة، ‏والثقافة.. كما يحصل المكون الكردي على 4 وزارات هي: الخارجية، ‏العدل، ‏الاسكان والاعمار، و‏البيئة.. وستذهب ثلاث وزارات غير سيادية من التشكيلة الحكومية الى التركمان والمستقلين والمسيحيين.

تحديات

وكان الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد قد كلف عقب انتخابه من قبل البرلمان الخميس الماضي مرشح الكتلة الشيعية الاكبر التي تضم 134نائباً السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة وعليه تقديم تشكيلته الوزارية الى البرلمان لنيل ثقته عليها خلال شهر واحد.

وكانت القوى الشيعية البرلمانية "عدا التيار الصدري المعارض للترشيح بشدة" المنضوية في الإطار التنسيقي الموالي لايران قد رشحت السوداني في 25 تموز/ يوليو 2022 لرئاسة الحكومة.

ويواجه السوداني معضلات كبيرة في مهمته وعليه التصدي لتحديات عدة يتقدمها الفساد والمليشيات والسلاح المنقلت والاعتداءات الايرانية والتركية والتصدي الى بقايا تنظيم داعش إضافة الى توفير فرص عمل والخدمات الأساسية وحل مشاكل الكهرباء والمياه مع إيران وتركيا إضافة الى التصدي لمشكلة تقلب المناخ.