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إيلاف من لندن: اعلن المكلف بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة الاربعاء انه يجري حاليا تدقيقا نهائيا لسير المرشحين لوزاراتها قبيل عرضها على البرلمان غدا الخميس للتصويت عليها.

وقال مكتب رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة محمد شياع السوداني انه يجري اليوم عملية التدقيق النهائي للأسماء المرشحة لتولي المناصب الوزارية في الحكومة الجديدة تمهيدا لعرضها على مجلس النواب يوم غد الخميس.

واضاف المكتب في بيان تابعته "ايلاف" إن عملية التدقيق تتم عبر فحص الأسماء من قبل لجان مختصة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الداخلية – الأدلة الجنائية، وهيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة لاجتثاث البعث.

تحقق من توفر الشروط بالمرشح



واشار الى ان اللجان تقوم بالتأكد من الشهادات الدراسية التي قدمها المرشحون وأيضا التحقق فيما إذا كان هناك قيد جنائي بحق أحدهم والتأكد من سلامة موقفهم في هيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة للاجتثاث حيث سيتم استبعاد أي مرشح يؤشر عليه في سجلات الدوائر الرقابية والأمنية المذكورة.



ويشترط الدستور العراقي في مادته 76 في الوزير ان يكون حائزا على الشهادة الجامعية أو ما يعادلها وأن لا يـقـل عمـره عــن ثــلاثـيـن سـنـة وأن لا يـكـون مشمولا بقـوانـيـن اجتـثاث البعـث وأن لا يـكـون قـد اثري بشكل غير مشروع على حساب الوطن والمال العام وأن لا يكون محكوما عليه بجريمة مخلة بالشرف وإن يكون معروفا بالسيرة الحسنة .



الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد لدى تسليمه السوداني في 13 اكتوبر 2022 خطاب تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة (الرئاسة)

اتفاق على تصويت البرلمان على الحكومة الخميس



وخلال اجتماع عقده الاطار التنسيقي للقوى الشيعية العراقية عدا التيار الصدري في منزل رئيس ائتلاف النصر رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي في بغداد الليلة الماضية فقد تم الاتفاق على تقديم المكلف برئاسة الحكومة الجديدة مرشح الاطار محمد شياع السوداني لجزء من تشكيلته الوزارية التي قد تضم 16 من بين 24 وزارة تتشكل منها الى البرلمان غدا الخميس وهو ماحظي بموافقة بقية الكتل الممثلة في الحكومة.

السوداني قدم طلباً للبرلمان



واثر ذلك قدم السوداني طلبا رسميا الى رئاسة البرلمان لعقد جلسة خاصة للبرلمان غدا لتقديم تشكيلة حكومية ناقصة للتصويت عليها ساعيا للحصول على ثقته بها.

وفي وثيقة حصلت "ايلاف" على نسخة منها فقد طلب السوداني من رئاسة البرلمان تحديد الخميس 27 من الشهر الحالي موعدا لعقد جلسة التصويت على التشكيلة الوزارية مرفقا طلبه بنسخة من البرنامج الحكومي لعرضه أمام اعضاء مجلس النواب.



طلب السوداني من رئاسة البرلمان بتحديد جلسة غدا الخميس لعرض تشكيلته الوزارية على البرلمان (تويتر)

ويبدو ان الامر ينتظر موافقة رئاسة البرلمان على عقد الجلسة في الموعد الذي طلبه السوداني على الرغم من ان النائب الثاني لرئيس البرلمان شاخوان عبدالله علق على هذه المعلومات بالقول ان رئاسة البرلمان لم تتلق حتى الآن رسمياً أي طلب لتحديد موعد جلسة منح الثقة للحكومة.

وأشار الى أن رئاسة البرلمان ستقرر تحديد موعد الجلسة بعد تسلمها طلباً رسمياً بذلك وهو مايمكن ان يتم خلال الساعات المقبلة بحسب مراقبين.



توزيع الوزارات طائفيا



ومن المنتظر ان تضم حكومة السوداني عند اكتمال تشكيلتها بين 22 و24 حقيبة وزارية منها 12 وزارة للقوى الشيعية ضمن الاطار التنسيقي و4 وزارات لتحالف السيادة السني برئاسة محمد الحلبوسي وخميس الخنجر ووزارتان لتحالف العزم السني برئاسة مثنى السامرائي و4 وزارات للحزبين الكرديين الرئيسيين 3 منها إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني وواحدة إلى الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافل طالباني وقد يتم استحداث وزارتين اخريتيين لترضية المكونات الاخرى واحدة لكل من المكونين التركماني والمسيحي.



ترشيحات



وفيما لم يعلن السوداني المكلف بتشكيل الحكومة عن اسماء المرشحين المتفق على توزيرهم بعد الا ان وسائل اعلام عراقية كشفت عن بعض هذه الترشيحات مشيرة الى ان اتفاقا قد تم لحد الان على ترشيح 18 وزيرا.

ووفقا للك فأن اسماء المرشحين لشغل المناصب الوزارية في التشكيلة الحكومية الجديدة التي ستقدم الى البرلمان لنيل ثقته تضم لحد الان كلا من :

الفريق الركن عبد الامير الشمري

نائب قائد العمليات المشتركة لوزارة الداخلية

عبد الرزاق محيبس لوزارة النقل

نعيم العبودي لوزارة التعليم العالي

عباس العلياوي لوزارة الزراعة

صالح الحسناوي لوزارة الصحة

صباح مهدي لوزارة الشباب والرياضة

هيام الياسري لوزارة الاتصالات

ليث الشاهر لوزارة النفط

احمد الاسدي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية

طيف سامي لوزارة المالية

رزاق محيبس لوزارة النقل

عبد الخالق العزاوي لوزارة التجارة

صباح مهدي لوزارة الشباب

فؤاد حسين لوزارة الخارجية

بنكين ريكاني لوزارة الاسكان

خالد شواني لوزارة العدل

مزاحم الخياط لوزارة الثقافة

ياسين العيثاوي لوزارة التربية

وما تزال الحقائب الوزارية المتبقية في التشكيلة الحكومية المنتظرة مثار صراع بين القوى السياسية بمختلف مسمياتها حيث دخلت سوق المزايدات ووصل سعر بعضها 80 مليون دولار لوزارة الدفاع مثلا التي تتنافس للحصول على حقيبتها القوى السنية.

وكان الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد قد كلف عقب انتخابه من قبل البرلمان في 13 من الشهر الحالي مرشح الكتلة الشيعية الاكبر التي تضم 138نائبا محمد الشياع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة وعليه تقديم تشكيلته الوزارية الى البرلمان لنيل ثقته عليها خلال شهر واحد.

ويواجه السوداني معضلات كبيرة في مهمته وعليه التصدي لتحديات عدة يتقدمها الفساد والمليشيات والسلاح المنقلت والاعتداءات الايرانية والتركية والتصدي الى بقايا تنظيم داعش اضافة الى توفير فرص عمل والخدمات الأساسية وحل مشاكل الكهرباء والمياه مع ايران وتركيا اضافة الى التصدي لمشكلة المناخ.