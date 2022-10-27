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كيف تفوز بالأغلبية في المملكة المتحدة؟ اجعل الأمر بسيطًا وجذابًا لأكبر عدد ممكن من الأشخاص - وهو أمر نجح مؤيدو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في تحقيقه بنجاح حقيقي.

إيلاف من بيروت: كان لشعار "استعادة السيطرة" نداء واسع النطاق. هل يعني استعادة السيادة على الحدود للحد من الهجرة؟ هل يعني استعادة السيادة من البيروقراطيين الأوروبيين لتحرير الاقتصاد؟ هل يعني استعادة الشعور بالهوية الوطنية؟ حسنًا، كان هذا متروكًا لك. وينطبق الشيء نفسه على فوز رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون الانتخابي لعام 2019 بعنوان "إنهاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي". في كلتا الحالتين، تُركت التفاصيل الخلافية ليوم آخر.

مع ذلك، نفدت الشعارات الغامضة الآن، وأفسحت المجال لانقسامات عميقة. تكشف بعض الحجج السياسية خلال فترة رئاسة الوزراء الأخيرة لكن القصيرة لرئيسة الوزراء السابقة ليز تراس عن هذه الانقسامات، ولا سيما خلافها حول الهجرة مع سويلا برافرمان، التي أعيد تعيينها الآن وزيرة للداخلية. أرادت تراس زيادة الهجرة لتحفيز النمو؛ أرادت برافرمان الحد من الهجرة بما يتماشى مع مطالب الناخبين. وبغض النظر عن التغيير في القيادة، فإن هذا واحد من عدة أقسام سيكون من الصعب على المحافظين التوفيق بينها.

أكبر من مجرد هزيمة

الخطر على المحافظين أكبر من مجرد هزيمة ساحقة في الانتخابات العامة. يبدو أن الإجماع السياسي الواسع قد فقدوه، وتشير الاتجاهات الأخيرة لأحزاب يمين الوسط الأخرى في جميع أنحاء أوروبا إلى أنهم ليسوا وحدهم.

في أعقاب تأثير الأزمة المالية العالمية لعام 2008، كان هناك اضطراب موثق جيدًا للطيف السياسي التقليدي من اليسار واليمين في السياسة الأوروبية، والذي تم تقسيمه من خلال انقسام آخر قائم بشكل فضفاض على مستوى كراهية الناخبين لتأثير العولمة - الهجرة، انخفاض الأجور، الاستعانة بمصادر خارجية، الهيئات فوق الوطنية. عرقلت هذه التغييرات العديد من أحزاب يمين الوسط التقليدية في أوروبا الغربية.

في فرنسا، على سبيل المثال، خسر حزب الجمهوريين اليميني الوسطي 60 في المئة من مقاعده البرلمانية منذ عام 2012، نتيجة لظهور تحالف الرئيس إيمانويل ماكرون الليبرالي الاقتصادي والمؤيد للاتحاد الأوروبي، فضلًا عن نمو التجمع الوطني المناهض للاتحاد الأوروبي والهجرة الذي تقوده زعيمة المعارضة مارين لوبان. وبالمثل، في إسبانيا، انخفضت نسبة الأصوات التي فاز بها حزب الشعب (يمين الوسط) من 44.6 في المئة في عام 2011 إلى متوسط 24.8 في المئة في الانتخابات العامة الأربعة التالية، بعد ظهور حزب فوكس القومي المتشدد.

في البلدين، خسرت أحزاب يمين الوسط التقليدية الأصوات أمام الأحزاب الليبرالية الاقتصادية الجديدة والأحزاب القومية المناهضة للهجرة - وفي الوقت الحالي، تخوض معارك مماثلة داخل حزب المحافظين.

أمة واحدة

اصطدمت سياسات السوق الحرة التحررية الكاملة التي تمثلها رئاسة الوزراء في تراس مع الرؤية التي يتبناها الآخرون والتي تركز على خفض الهجرة وتحسين المناطق الأفقر في البلاد. وفي الوقت نفسه، فإن حزب المحافظين في أمة واحدة، الذين يجسدون يمين الوسط التقليدي، ويحثون على البراغماتية والمسؤولية المالية، هم في أمس الحاجة إلى وقف إطلاق النار والعودة إلى راحة الوضع الراهن. هذا يثير السؤال: هل حزب المحافظين مستعد لتقليد نظرائه من يمين الوسط في أوروبا في وقت متأخر؟

لا يزال من الصعب للغاية تشكيل أحزاب سياسية جديدة في نظام الفائز الأول في المملكة المتحدة. لقد فشلت الجهود الأخيرة: التغيير في المملكة المتحدة، المكون من الوسطيين المؤيدين للاتحاد الأوروبي، انهار بعد 10 أشهر فقط في عام 2019، في حين أن الإصلاح في المملكة المتحدة، وهو حزب منخفض الضرائب مناهض للهجرة، يقوم حاليًا باستطلاع حوالي 3 في المئة فقط. وهناك حافز ضئيل للتصويت لحزب تعرف أنه لن يفوز بمقعد. مع ذلك، هناك أشياء يمكن أن تغير ذلك.

هناك احتمال أن يفوز حزب العمل في الانتخابات المقبلة، ولكن فقط بهامش كافٍ لتشكيل ائتلاف أو حكومة أقلية. يمكن للديمقراطيين الليبراليين بعد ذلك المطالبة بإصلاح نظام التصويت الانتخابي كثمن، وتحفيز المنافسة على اليمين، قبل الانتخابات العامة المقبلة. ومع ذلك، يمكن أن تكون مثل هذه الإصلاحات مدمرة بنفس القدر لحزب العمال، مما يجعلها تسوية غير مرجحة.

كراهية سياسية

بعد ذلك، هناك احتمال أن يؤدي الكراهية السياسية بين رئيس الوزراء الجديد ريشي سوناك ورئيس الوزراء السابق بوريس جونسون إلى ترسيخ الانقسامات بشكل دائم. مؤكد أن فوز سوناك في القيادة أقل إثارة للانقسام مما لو عاد جونسون إلى منصبه - بين أعضاء البرلمان على الأقل - لكن لا تزال هناك أقلية كبيرة من المشرعين تعارضه بشدة. وهناك احتمال أن تؤدي التمردات المتكررة من قبل هؤلاء المشرعين، فضلًا عن رد الفعل العكسي المحتمل ضدهم، إلى حدوث انفصال. ومع ذلك، على الرغم من أن النتيجة المرجحة أكثر من السيناريو السابق، فإن الشعور بالحفاظ على الذات من المحتمل أن يمنع معظم النواب من اتخاذ مثل هذا الإجراء قبل الانتخابات العامة المقبلة.

الخيار الأخير، والأكثر ترجيحًا، هو أن الانفصال ناتج عن هزيمة كارثية للمحافظين في الانتخابات المقبلة. قد تؤدي النتائج التي تقترب حتى من استطلاعات الرأي الحالية إلى حدوث انفصال في محاولة للهروب من علامة Tory التجارية الملطخة، وقد تعزز الفصائل المنافسة، مثل الإصلاح في المملكة المتحدة.

على الرغم من التقدم الهائل في استطلاعات حزب العمال، لا يزال زعيم الحزب كير ستارمر نفسه لا يقوم بالاقتراع بشكل جيد، لذلك لا يزال من المحتمل أن يستعيد سوناك بعض التقدم. لكن المكاسب الصغيرة لن تكون كافية هذه المرة. يلعب أعضاء حزب المحافظين مرة أخرى لعبة الروليت الروسية مع مستقبل الحزب، ويخاطر التقلب والعداء داخل صفوف المحافظين بتقويض التقدم في أي لحظة من خلال قتل الأخوة.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن موقع "بوليتيكو"