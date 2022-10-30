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إيلاف من لندن: صدر مرسوم ملكي في عمّان اليوم، الإرادة الملكية السامية، اليوم الأحد، بحل مجلس الأعيان وإعادة تشكيلة برئاسة فيصل الفايز.

وضم التشكيل الجديدة للغرفة العليا في مجلس الأمة الأردني، الذي يعرف عادة ياسم (مجلس الملك) رؤساء وزارات ووزراء وبرلمانيين وجنرالات سابقين. كما ضم ثماني سيدات.

ويتألف مجلس الأعيان، بما فيه الرئيس ، من عدد لا يتجاوز نصف عدد مجلس النواب، ويتم تعيين الأعضاء من قبل الملك مباشرة ضمن شروط حددها الدستور، ومدة ولاية رئاسة المجلس سنتان، ويجوز إعادة تعيين رئيس المجلس .

أسماء الأعضاء



وفي الآتي أسماء المجلس الجديد: فيصل الفايز، سمير الرفاعي، عبدالله النسور، هاني الملقي، رجائي المعشر، زياد فريز، جمال الصرايرة، جمال الحريشة، عبدالاله الخطيب، مفلح الرحيمي، محمد داوية، محمد عودة نجادات، ناصر اللوزي، نايف القاضي، ناصر جودة، علياء بوران، سهير العلي، عاكف الزعبي، احمد طبيشات، ياسين الحسبان، بسام حدادين، حسين المجالي، محمد المومني، مالك المباريتي، بسام التلهوني، خالد الكلالدة، لبيب الخضرا، خولة العرموطي، أحمد العبادي، سليم خير، مصطفى الحمارنة، خالد البكار، جميل النمري، محمود أبو جمعة، عيسى مراد، جورج حزبون، خالد أبو العز، يوسف القسوس، طلال الماضي، إحسان بركات، محم الأزايدة، محاسن الجاغوب، فاضل الحمود، محمد خير عبابنة، خيرالدين هاكوز، جمال الشوابكة، أمين القطارنة، عبدالله المطر، سمير بينو، خالد رمضان، مصطفى الرواشدة، إبراهيم البدور، سعود علي العدوان، زهير أبو فارس، عبلة عماوي، يعقوب ناصر الدين، نجوى خوري، إبراهيم الطراونة، ميسون العتوم، عبدالكريم الهندي، مها البهو، آسيا ياغي، محمد الزواهرة.

