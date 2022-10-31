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إيلاف من بيروت: ستحتوي قاعدة القوات الجوية الملكية الأسترالية الموسعة في الإقليم الشمالي ست طائرات أميركية قادرة على حمل سلاح نووي من طراز B-52 كجزء من مشروع تموله الولايات المتحدة ومن المرجح أن يزيد التوتر مع الصين.

وأكد المسؤولون في كانبيرا أن ساحة انتظار الطائرات التي تمولها الولايات المتحدة في قاعدة تندال التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، على بعد 320 كيلومترًا جنوب شرق داروين، ستكون قادرة على استيعاب ما يصل إلى ست طائرات من طراز B-52، لكنهم قالوا إنه يمكن أن يضم أيضًا أنواعًا أخرى من الطائرات، وإن المشروع في مرحلة التصميم حاليًا، وقللوا من أهمية التطوير، قائلين إن الطائرات القاذفة الأميركية كانت تزور أستراليا منذ أوائل الثمانينيات وتجري تدريبات في أستراليا منذ عام 2005.

لكن الخطط التفصيلية تشير إلى أن حكومة حزب العمال الجديدة أوقفت الخطط التي بدأت في ظل حكومة الائتلاف السابقة لتوسيع زيارات الطائرات الأميركية إلى أستراليا.

B-52 قاذفة ثقيلة بعيدة المدى يمكنها تنفيذ عمليات مراقبة المحيطات والعمليات المضادة للسفن و"يمكنها حمل ذخيرة نووية أو ذخائر تقليدية موجهة بدقة"، وفقًا لملخص الحكومة الأميركية. وأظهر استطلاع للرأي أن ثلاثة من كل أربعة أستراليين يعتقدون أن العلاقات الأميركية تزيد من فرصة المشاركة في الحرب في آسيا. ونقلت التقارير عن وثائق أميركية قولها: "مرفق [عمليات السرب] مطلوب لدعم العمليات الاستراتيجية ولإجراء تدريبات متعددة لمدة 15 يومًا خلال موسم الجفاف في الإقليم الشمالي لأسراب B-52".

أستراليا يقظة

قال وزير الدفاع، مات كيوغ، إن أستراليا يجب أن تظل "يقظة" وسط التوترات الإقليمية، لكنه لا يعتقد أن خطط نشر قائفات B-52 ستؤجج التوترات مع الصين. وقال للصحفيين: "لا أعتقد ذلك على الإطلاق. أعتقد أن ما هو مهم حقًا هنا هو أنه كلما تمكنا من بناء قابلية التشغيل البيني مع الأميركيين، نتوسع في هذا التحالف القوي جدًا".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، للصحفيين في إحاطة دورية أن الصين "تحث الأطراف المعنية على التخلي عن الحرب الباردة التي عفا عنها الزمن والتفكير الجيوسياسي ضيق الأفق، والقيام بشيء يفضي إلى السلام والاستقرار الإقليميين وتعزيز الثقة المتبادلة بين البلدين"، مضيفًا أن التعاون الدفاعي والأمني بين الدول "يجب ألا يستهدف أي طرف ثالث".

تجنبت السفيرة الأميركية في أستراليا، كارولين كينيدي، التعليق مباشرة على خطط نشر B-52، لكنها قالت أن الولايات المتحدة مصممة على دعم "السلام والاستقرار في جميع أنحاء هذه المنطقة" من خلال الدبلوماسية والحوار والردع. وقالت كينيدي إن منطقة المحيطين الهندي والهادئ تواجه "توترات متزايدة" وإن الولايات المتحدة "ستعمل مع شركائنا وحلفائنا لجعل هذه [المنطقة] آمنة".

وجود أميركي في المنطقة

كشف رئيس الوزراء السابق سكوت موريسون في سبتمبر من العام الماضي أنه يتوقع أن تزيد الولايات المتحدة من وجودها العسكري في المنطقة بينما تنتظر أستراليا الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية بموجب اتفاق Aukus - ومن المتوقع أن تكون أولى الغواصات في تلك المرحلة جاهزة في ثلاثينيات هذا القرن.

وأجرى الوزيران بيتر داتون وماريز باين محادثات سنوية مع نظرائهما الأميركيين في واشنطن العاصمة بعد يوم من إعلان Aukus، كما أشاروا إلى خطط لمزيد من عمليات الانتشار العسكرية الأميركية في أستراليا. قال داتون إن التحالف مع الولايات المتحدة يجب أن يكون "ملائمًا لمواجهة التحديات الاستراتيجية المقبلة" وأعلن "تعاونًا جويًا أكبر من خلال عمليات النشر الدورية لجميع أنواع الطائرات العسكرية الأميركية إلى أستراليا"، بما في ذلك القاذفات الاستراتيجية.

وقال وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، في ذلك الوقت إن الولايات المتحدة وأستراليا كانتا تستكشفان "مشاركة أكبر وأكثر تواترًا... مع قدراتنا الجوية، والمزيد من فرص التدريب لقواتنا البرية، وزيادة بصمتنا اللوجستية في أستراليا أيضًا".

وقالت مصادر في كانبيرا الاثنين إن ساحة انتظار الطائرات الجديدة كانت واحدة من العديد من أعمال البنية التحتية التي تهدف إلى دعم مبادرات القوات الأميركية، إلى جانب ترقيات المطارات ومرافق تخزين الوقود وأماكن الإقامة والتدريب. وتعتقد الحكومة الأسترالية أن المشروع سيعزز قدرة أستراليا على التدريب مع الشركاء الدوليين واستضافتهم، لأنه يوفر أيضًا وظائف لاستخدام قوات الدفاع الأسترالية ويمكنه أيضًا استضافة أنواع طائرات أخرى.

رد فعل صيني

من المرجح أن تثير التفاصيل الجديدة للمشروع رد فعل من الحكومة الصينية. ونقلت وسائل الإعلام الصينية الحكومية في وقت سابق عن محللين محليين قولهم أن أستراليا "يمكن أن تصبح أساسًا قاعدة قاذفات خارجية للولايات المتحدة". وفي حين سعت الحكومة الألبانية إلى "استقرار" العلاقة مع الصين من خلال تغيير "اللهجة" واجتمع العديد من الوزراء الآن مع نظرائهم، فإن الموقف الدفاعي الأساسي لكانبيرا لا يزال كما هو الحال في ظل التحالف.

في وقت سابق من هذا الشهر، وقع رئيس الوزراء، أنتوني ألبانيز، إعلانًا أمنيًا جديدًا مع نظيره الياباني الزائر، فوميو كيشيدا، لردع "العدوان والسلوك الذي يقوض القواعد والأعراف الدولية".

يُلزم الاتفاق أستراليا واليابان بالتشاور حول كيفية الاستجابة للأزمات الإقليمية، ومن المتوقع أن يمهد الطريق لمزيد من تبادل المعلومات الاستخبارية والتقييمات الاستراتيجية حول نوايا الصين. ودعا كل من ألبانيز وكيشيدا إلى السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان وأثارا مخاوف بشأن أنشطة الصين في بحر الصين الجنوبي والشرقي.

وقال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، أمام المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي هذا الشهر إنه لن يستبعد أبدًا استخدام القوة لتحقيق "إعادة التوحيد" مع تايوان، وهي ديمقراطية يحكمها ذاتيًا يبلغ عدد سكانها 24 مليون شخص والتي يعتبرها أساسية في وعده بـتحقيق "التجديد الوطني".

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن صحيفة "غارديان" البريطانية