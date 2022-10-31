قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



موسكو: اتّفقت أرمينيا وأذربيجان الاثنين على "عدم اللجوء إلى القوة" لحل نزاعهما على منطقة ناغورني قره باغ، وذلك في بيان مشترك بعد محادثات بوساطة روسية.

كذلك، اتفقت باكو ويريفان على "تسوية كل الخلافات حصرا على أساس الاعتراف بالسيادة المتبادلة وسلامة الأراضي" وفق ما جاء في بيان مشترك تم تبنيه في نهاية قمة سوتشي.