إيلاف من لندن: علق حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا عضوية أحد نوابه وهو وزير سابق بسبب ظهور متوقع في برنامج تلفزيوني واقعي.

وسيظهر وزير الصحة البريطاني الأسبق، مات هانكوك في وقت لاحق من هذا العام في في برنامج تلفزيون الواقع (أنا من المشاهير- أخرجني من هنا! I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!) على شاشة آي تي في ITV.

وسيسافر هانكوك الذي كان وزيراً للصحة خلال جائحة COVID، لكنه استقال بعد خرق قواعد الإغلاق أثناء وجود علاقة غرامية مع أحدى المساعدات، إلى الغابة في أستراليا في وقت لاحق من هذا العام للمشاركة في البرنامج.

أمر خطير

وقال رئيس السلوك البرلماني في حزب المحافظين سايمون هارت: "بعد محادثة مع مات هانكوك ، نظرت في الموقف وأعتقد أن هذا أمر خطير بما يكفي لتبرير تعليق عضويته بأثر فوري".

وقال مصدر مقرب من السيد هانكوك: "أنا من المشاهير، هو أكثر البرامج مشاهدة على التلفزيون. ولا يتوقع مات أن يخدم في الحكومة مرة أخرى ، لذا فهي فرصة رائعة له للتعامل مع 12 مليون بريطاني يتابعون كل ليلة البرنامج".

وأبلغ الوزير السابق، ضابط السلوك في البرلمان بأنه سيستخدم وقته في الغابة للترويج لحملته المتعلقة بـ"عسر القراءة".

وأضاف إن النائب والوزير السابق مات هانكوك لديه فريق ممتاز يعمل معه في منطقة وست سوفولك، لكن المنتجين اتفقوا على أنه يمكنه التواصل معهم إذا كانت هناك مشكلة مستعجلة بالنسبة للناخبين."

وظيفة النائب

وأضاف المصدر: "هناك طرق عديدة لأداء وظيفة النائب، سواء كان في المخيم ليوم واحد أو ثلاثة أسابيع ، هناك عدد قليل جدًا من الأماكن التي يمكن للناس أن يقابلوا فيها سياسيًا كما هو بالفعل. ما هو أفضل من إظهار الجانب الإنساني لمن يتخذون هذه القرارات من البرنامج الأكثر مشاهدة على التلفزيون؟".

وإذ ذاك، قال رئيس حزب المحافظين وأعضاء في الحزب في دائرة النائب هانكوك الانتخابية إنهم غير سعداء عن قراره السفر إلى أستراليا للانضمام إلى "أنا من المشاهير أخرجني من هنا!".

يشار إلى أن نائبة في مجلس العموم ووزيرة الثثافة السابقة نادين دوريس كانت ظهرت في برنامج I'm A Celebrity ... Get Me Out Of Here بينما كانت نائبة في البرلمان في عام 2012، وتم تعليق عضويتها البرلمانية خلال فترة عملها في البرنامج.