قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



واشنطن: تعهدت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس الأربعاء العمل على إخراج إيران من لجنة أممية معنيّة بحقوق المرأة، مشيدة بـ"شجاعة" الاحتجاجات التي تقودها نساء ضد النظام الايراني.

وأوضحت هاريس أن الولايات المتحدة ستعمل مع دول أخرى لطرد إيران من لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة التي يتم انتخاب أعضائها لمدة أربع سنوات.

وقالت في بيان "لقد أثبتت إيران من خلال تنكرها لحقوق المرأة والقمع الوحشي لشعبها أنها غير مؤهلة للعمل في هذه اللجنة".

وأضافت أن "وجود إيران في حد ذاته يمس بنزاهة أعضائها وبالعمل على تعزيز مهمتها".

تشهد إيران موجة احتجاجات من بين الأوسع منذ الثورة الإسلامية عام 1979 تفجرت اثر وفاة مهسا أميني (22 عاما) في 16 أيلول/سبتمبر عقب توقيفها لدى شرطة الأخلاق.

وأردفت هاريس "أقول مرة أخرى لكل المحتجين، نراكم ونسمعكم. تلهمني شجاعتكم على غرار الناس في جميع أنحاء العالم".

عقوبات على إيران

فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون عقوبات على إيران على خلفية قمعها للاحتجاجات وتعمل على المساعدة في إتاحة الإنترنت التي تعطلها السلطات.

يتم انتخاب الدول الأعضاء في اللجنة المعنية بوضع المرأة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة والذي تختار الجمعية العامة أعضاءه.

وانتُخبت إيران لولاية تنتهي عام 2026. وتنتهي ولاية واشنطن في العام المقبل.

ومن بين الدول الأخرى في الهيئة أفغانستان رغم أن البلاد ليست ممثلة في الأمم المتحدة عبر حركة طالبان التي عادت إلى السلطة العام الماضي وحظرت تولي النساء وظائف حكومية وكذلك التعليم الثانوي للفتيات.