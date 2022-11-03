قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من بيروت: هل يمكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يخسر الحرب في أوكرانيا ويحتفظ بالسلطة؟ نظرًا لأن الهجوم المضاد الذي تشنه أوكرانيا يؤدي إلى تأكل موقف روسيا في ساحة المعركة، فإن هذا السؤال يحظى باهتمام متزايد.

ركزت المناقشات على احتمال حدوث انقلاب، سواء كان تمردًا مسلحًا من قبل الجنرالات الروس الساخطين أو تمرد من قبل المطلعين على الكرملين. على الرغم من أن هذا ليس مستحيلًا، إلا أنه ليس من المحتمل جدًا في الوقت الحالي. في الواقع، هناك خطر مختلف أكثر معقولية: الانهيار الشامل للنظام، حيث تطغى التحديات المتعددة على قدرته على الرد والخلل الوظيفي يستنزف الثقة في قيادة بوتين.

لا انقلاب

نادرًا ما تكون خسارة الحرب خطوة مهنية ذكية. يمتلئ التاريخ بالديكتاتوريين الذين شنوا ما اعتقدوا أنه سيكون هجوماً قصيرًا ليتم طردهم من السلطة بينما تتعثر قواتهم. ومن الأمثلة على ذلك الإمبراطور الفرنسي نابليون الثالث، الذي هاجم بروسيا أوتو فون بسمارك بتهور في عام 1870، والجنرال الأرجنتيني ليوبولدو جاليتيري، الذي تحدى "السيدة الحديدية"، رئيسة الوزراء البريطانية مارغريت تاتشر، على جزر فوكلاند في عام 1982.

مع ذلك، الإخفاقات في الجبهة لا تقضي دائمًا على الحكام المستبدين. حلل علماء السياسة جياكومو تشيوزا وهاين غويمانس جميع الحروب من عام 1919 إلى عام 2003 ووجدوا أنه على الرغم من أن الهزيمة العسكرية زادت من احتمالات الإطاحة بالقوة لديكتاتور، فإنه في أكثر من نصف الحالات بقليل، نجا المستبدون عامًا على الأقل بعد انتهاء الحرب، وأولئك الذين فعلوا ذلك أصبحوا آمنين تمامًا مرة أخرى. حكم صدام حسين العراق 12 عاما بعد هزيمة قواته في الكويت في عام 1991. وتم استبدال عدد قليل من القادة العرب الذين خسروا حروبهم ضد إسرائيل على الفور.

لم يخسر بوتين بعد، وقد تستمر القوات الروسية في الدفاع عن بعض مكاسبها الإقليمية. لكن الحرب تسببت بالفعل في توتر علاقات بوتين مع البعض في حاشيته. لحفظ ماء الوجه، ألقى باللوم في غزوه الكارثي على القادة العسكريين وضباط جهاز الأمن الفيدرالي (FSB) الذين كانوا مسؤولين عن التسلل إلى أوكرانيا وتقييم الرأي المحلي. وقد تم "طرد ثمانية جنرالات أو إعادة تعيينهم أو تهميشهم بأي شكل آخر" منذ فبراير، وبحسب ما ورد سُجن أحدهم.

في هذه الأثناء، فإن الصقور مثل الرئيس الشيشاني رمضان قديروف ويفغيني بريغوزين (الذي يسيطر، من بين أمور أخرى، على منظمة مرتزقة قوية) يتجاهلون إخفاقات الجيش، ويلومون وزير الدفاع سيرجي شويغو عليها. مع رد أوكرانيا هذا الخريف، انفجر المعلقون القوميون المتطرفون على الإنترنت، من المفترض أنهم ضغطوا على بوتين للتصعيد. واقترح البعض أن يكون الانقلاب الذي قام به المتشددون في الجيش والأجهزة الأمنية وشيكًا.

مع ذلك، فإن العوائق أمام مثل هذا الانقلاب هائلة. لقد زور بوتين النظام بالعديد من أسلاك التعثر لمنع حدوث ذلك. تراقب وكالات متعددة بعضها البعض، من FSB والاستخبارات العسكرية (GRU) إلى خدمة الحرس الفيدرالي (FSO) والحرس الوطني. قسم مكافحة التجسس العسكري في FSB - وهو الأكبر داخل الخدمة - لديه وكلاء في كل وحدة عسكرية ومحطة بحرية وقاعدة جوية. داخل FSB، أدت الملاحقات القضائية المتكررة للفساد أو الخيانة من قبل إدارة الأمن الداخلي في FSB إلى خلق ثقافة عدم الثقة.

سواء كان ذلك بالصدفة أو قصدًا، فإن لكبار المسؤولين عن التنفيذ عدد قليل من العلاقات غير الرسمية مع بعضهم البعض أو مع المطلعين الآخرين في الكرملين. صنف ثلاثة باحثين مؤخرًا مثل هذه الروابط - المتعلقة بالعمل والأنشطة الترفيهية والعمل الخيري والعلاقات الأسرية - من بين أكثر 100 روسي تأثيرًا. ووجدوا أن مدير FSB ألكسندر بورتنيكوف كانت تربطه علاقات غير رسمية ببوتين نفسه فقط. كان وزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف على اتصال أقل بشكل جيد، حيث كان له صلات مباشرة بعمدة موسكو سيرجي سوبيانين فقط. كان لكل من سكرتير مجلس الأمن نيكولاي باتروشيف ومدير الحرس الوطني فيكتور زولوتوف شبكات متفرقة نسبيًا. أولئك الذين لديهم رجال مسلحون تحت قيادتهم يفتقرون إلى الثقة المتبادلة لتنظيم مؤامرة، وسيكون من الصعب إخفاء أي محاولة للقيام بذلك.

أما بالنسبة لقاديروف وبريغوجين، فإن فكرة أنهما يمكنهما الضغط على بوتين أو حتى القيام بانقلاب ضده هي فكرة بعيدة المنال. كلاهما لا يحظى بشعبية على نطاق واسع ويعتمدان كليًا على الرئيس في وضع الكرملين. كلاهما لديه القليل من الأصدقاء - والعديد من الأعداء - في الأماكن المرتفعة. بالنسبة لكليهما، فإن محاولة الإطاحة ببوتين ستكون انتحارية.

يعرف بوتين - الذي يسخر دائمًا من دوافع المرتزقة - أن هجمات بريغوجين على شويغو تتبع تاريخًا من الخلافات الشخصية والتجارية. ألغى شويغو العقود الحكومية القيمة التي تحتفظ بها شركات بريغوجين. يؤثر الصقور على بوتين من خلال تعزيز غرائزه وفي بعض الأحيان تشكيل جدول الأعمال. لكنهم لا يشكلون تهديدا يذكر.

لا توجد أي فرصة حقيقية لانقلاب ينفذه المعتدلون. أولئك الذين ما زالوا يتحدثون إلى الصحفيين - بشكل غير رسمي - يشعرون بالاكتئاب والاستياء. إنهم يتذمرون من نقص التشاور والتخطيط بينما يتدافعون سراً لاستبعاد أفراد عائلاتهم من التجنيد.

أوقات النهاية

على الرغم من أن الانقلاب غير مرجح في هذه المرحلة، إلا أن نظام بوتين أكثر عرضة من أي وقت مضى لتهديد آخر: الانهيار الذي يشل حركة الأزمات حيث تطغى الأزمات المتراكمة على قدرة الكرملين على اتخاذ القرار. تعمل الحرب على تفاقم نقاط الضعف الداخلية للنظام، ودفعه نحو الانهيار.

هيكل القيادة السياسية الذي بناه بوتين على مدى السنوات الـ 22 الماضية به عيبان رئيسيان. غالبًا ما يُطلق على نظام صنع القرار في الكرملين اسم "القوة الرأسية"، وهو أقرب إلى الهرم، حيث تنحدر جميع خطوط السلطة من مكتب بوتين. هذا يعني أنه يجب تسوية كل قضية رئيسية في النهاية على القمة. بالطبع، بوتين لا يقرر كل شيء بنفسه. غالبًا ما ينزل الأمور الروتينية إلى المستوى الذي تتفاوض فيه فصائل النخبة - أو تقاتل - عليها. يسمي المراقبون الروس هذا "الطيار الآلي". ولكن بالنسبة للأولويات العالية - أو عندما لا يتفق الزعماء القبليون - يقفز بوتين لإعادة فرض "التحكم اليدوي"، غالبًا مع كاميرات التلفزيون التي تتدحرج لبث موقفه.

يمكن أن يعمل النظام المفرط المركزية بشكل مقبول في الأوقات الهادئة. حتى أن التسلسل الواضح للقيادة يساعد في الأزمات الصغيرة. لكن الحاجة إلى أن يزن بوتين شخصيًا تصبح عيبًا خطيرًا عندما تكون المشكلات معقدة وسريعة التطور. يتم غمر المركز بسرعة، مما قد يؤدي إلى أخطاء متتالية. وسط ضغوط الحرب، يجب على بوتين أن يتعامل في وقت واحد مع الانتكاسات في ساحة المعركة، وصراعات النخبة، والفشل الاقتصادي، وتقلص إيرادات الميزانية، والاضطرابات بشأن التعبئة، والاحتجاجات العمالية. وهذه القائمة ستزداد فقط. مع تزايد العبء، يزداد خطر فقدان السيطرة.

نقطة الضعف الثانية هي حاجة بوتين إلى إظهار القوة باستمرار. مثل معظم الأنظمة الاستبدادية الحديثة، يعتمد على لعبة ثقة متقنة: معظم منفذي النظام مدفوعون بالفساد بدلاً من الاقتناع، لكنهم يتصرفون بناءً على إيمانهم بأن النظام سوف يستمر. عندما يتلاشى هذا الإيمان، لا تكون النتيجة انقلابًا، بل تباطؤ وتراخي في النهاية. في سقوط الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش عام 2014، الأمر الذي دفع بوتين إلى الاستيلاء على شبه جزيرة القرم، جاءت اللحظة الحاسمة عندما تلاشت التفاصيل الأمنية ليانوكوفيتش. مع تبخر الثقة في رئيسه، تلاشى كذلك المدافعون عنه.

الانهيار ليس حتميا بالتأكيد. ولكن إذا حدث ذلك، فكيف ستنتهي؟ مع تفاقم المشاكل، من المحتمل أن تؤدي إلى تفاقم بعضها البعض. قد تؤدي المزيد من الخسائر في ساحة المعركة إلى تصعيد الصراع بين فصائل الكرملين، سواء في مكاتب موسكو أو على الإنترنت. من المرجح أن تنتشر الاحتجاجات على التعبئة مع وفاة المجندين في الجبهة، ومن المحتمل أن تندمج مع مظاهرات بشأن متأخرات الأجور أو تسريح العمال. مع اندلاع النقاط الساخنة المحلية، قد يرتجل الحكام، في محاولة لحل المشاكل - مشاكلهم ومشاكل مناطقهم. ستحاول الشركات والجماعات الإجرامية استغلال تشتيت انتباه تطبيق القانون. كل هذا من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض نسبة تأييد بوتين، التي بلغت 79٪ في أواخر أكتوبر. قد يحظر الكرملين نشر مثل هذه التصنيفات، ولكن إذا كان الأمر كذلك، فسوف يفترض الناس أن دعم بوتين قد انخفض أكثر.

التنبؤ بالمستحيل

الاحتجاجات الضيقة والمحلية ليست صعبة للغاية. لكن مع انتشارهم، تصبح المهمة أكثر تعقيدًا. يؤدي القمع العنيف إلى رد فعل متناقضين: الخوف والغضب. الذي يهيمن هو الذي يحدد ما إذا كانت الاحتجاجات ستنمو أم ستتلاشى. وهذا بدوره يعتمد على مستوى العنف والسياق. يمكن أن تأتي القوة المفرطة في بيئة معينة بنتائج عكسية، مما يؤدي إلى إثارة الغضب الذي يطغى على الخوف. لقد تعلم الديكتاتور الهايتي جان كلود "Baby Doc" Duvalier هذا الأمر بالطريقة الصعبة عندما أطلقت الشرطة النار على ثلاثة طلاب غير مسلحين في عام 1985. أدى انفجار الغضب إلى طرده في غضون أشهر. لكن الفشل في القمع قد يكون أيضًا محفوفًا بالمخاطر إذا استنتج الناس الضعف. في عام 1944، طالب عدد قليل من الطلاب في جامعة سان كارلوس في غواتيمالا بإقالة عمدائهم. لم يول ديكتاتور البلاد، الجنرال خورخي أوبيكو، سوى القليل من الاهتمام - حتى تحولت الاحتجاجات إلى إضراب عام أجبره على الاستقالة.

يتطلب الحكم على المستوى المناسب من القوة لاستخدامها مهارة كبيرة ومعرفة محلية، وتتغير الإجابة أحيانًا بسرعة. تعتمد فعالية الترهيب أيضًا على ما إذا كان مصحوبًا بتنازلات. لكن التنازلات يمكن أن تؤدي أيضًا إلى مزيد من المطالب - أو إذا اعتبرت غير كافية، فإنها تزيد من تأجيج الموقف. والتنازلات، مثل القمع، يمكن أن تأتي بعد فوات الأوان.

تهدد الثورة

الاحتجاجات مهمة ليس لأنها تهدد الثورة. نادرا ما تزعزع الثورات استقرار الدول الحديثة بقوات شرطة منضبطة وموارد كافية. إنها مهمة لأنها يمكن أن تؤثر على الرأي داخل النخبة والأجهزة الأمنية، وتغيير التوقعات وتقليص الروح المعنوية.

وسط استنزاف عام للثقة في بوتين، قد لا يكون الانقلاب أو الثورة ضروريين حتى لإزاحته. قد يرى أن خياره الأكثر أمانًا هو تقديم مرشح أفضل في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 - أو حتى تقاسم السلطة قبل ذلك الحين. بالطبع، قد لا تنقذ مثل هذه المناورة الفريق الحالي. قد يكون حجم حشو أوراق الاقتراع المطلوب لانتخاب المرشح المفضل في الكرملين أكبر من أن يبتلعه جمهور معبأ. ويمكن تقويض العملية من خلال المنافسة بين فصائل النظام. إذا لم يثبت أي منها أنه قوي بما يكفي لتوجيه النتيجة، فقد ينتهي الأمر بالمسابقة الانتخابية - أن لم تكن عادلة - على الأقل غير متوقعة تمامًا.

كما هو الحال مع انهيار سوق الأسهم، من المستحيل التنبؤ بتوقيت الانهيارات الاستبدادية بثقة. قد تبدو مثل هذه الأنظمة قوية لسنوات، لكنها تختفي فجأة في سيل من الانشقاقات. تثير الأزمات والتوترات المتضاعفة التي تأتي مع الحرب الاحتمالات، لكن يمكن أن تنطلق اللعبة النهائية بأخطاء ذات نوعية عشوائية. غالبًا ما يبدو أن الأحداث تتسارع قبل الانهيار مباشرة، حيث يرتد تراجع الثقة بين النخبة. وكما قال الفيلسوف الرواقي سينيكا في سياق آخر: "الزيادات هي نمو بطيء، لكن الطريق إلى الخراب سريع." عندما تأتي النهاية، فحتى المراقبين المقربين يميلون إلى الدهشة.