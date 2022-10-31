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إيلاف من بيروت: كان سيرغي جيرنوف، الضابط السوفياتي السابق، أول من تقاطع في مسيرته العسكرية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك في عام 1980، خلال دورة الألعاب الأولمبية في موسكو. استجوبه الرئيس الحالي ساعتين في مقر الاستخبارات السوفياتية. كان جيرنوف، الذي كان يبلغ من العمر 19 عاما ويتطوع في الحدث الرياضي، قد أثار الشكوك بسبب محادثته الطويلة مع رجل فرنسي. وحتى ذلك الحين وجد بوتين هذا الحديث 'مثيرًا للاشمئزاز'.

بعد سنوات، التقيا ثانية في ثلاث مناسبات: طالبين في معهد أندروبوف للاستخبارات في حفل استقبال في دريسدن، ثم في ألمانيا الشرقية الشيوعية، ثم في سان بطرسبرج.

أصبح جيرنوف، وهو طالب لامع ومتعدد اللغات، قائدا للاستخبارات السوفياتية. من ناحية أخرى، رُفض بوتين لأنه لا يُحسن تقدير عواقب قراراته. جيرنوف يحب أن يتذكره. وهو لاجئ في فرنسا منذ عام 2001، يعمل مستشارا وصحفيا وكاتبا. نشر العديد من الكتب، بما في ذلك L'éclaireur، عن حياته الرواية، وL'engrenage، عن الحرب في أوكرانيا.

مهووس بالدخول في التاريخ

في حديث لصحيفة "لافانغوارديا" الإسبانية، يقول جيرنوف إن بوتين استحضر أخيرًا الأسلحة النووية كي لا يمنعه الغرب من شن الحرب: "كان يريد أن يكون مخيفا. كان الخطر صغيرًا. الآن، إنه يخسر الحرب. فهم الجميع أنه لا يستطيع الفوز. فجيشه عاجز، يمكن أن يفوز الأوكرانيون. وكلما اقتربوا من هذا النصر، اقتربنا من الاستخدام الفعال للأسلحة النووية". يضيف: "في المسائل النووية لا يهم الحجم. إنها الحقيقة. في 30 سبتمبر، عندما ألقى بوتين خطابه عن ضم المناطق الأوكرانية الأربعة، قال إن الولايات المتحدة خلقت سابقة نووية في هيروشيما وناغازاكي، لذلك لا يمكنك لومه على استخدام هذه القنبلة. فالولايات المتحدة فعلت ذلك".

وذكر جيرنوف بأن واشنطن أكدت أن استخدام بوتين سلاحًا نوويًا سيجر ردًا تقليديًا، "ربما باستخدام قواعد أميركية في أوروبا لتدمير القوات الروسية في أوكرانيا وعلى حدودها، بما في ذلك أسطول البحر الأسود الروسي. ثم سيقولون لبوتين: انتهى الأمر". سأل جيرنوف: "لكن، هل سيتوقف بوتين؟ إنه لم يعد مهتما بالمال. لديه ما يكفي. الشيء الوحيد المتبقي هو السلطة. إضافة إلى ذلك، إنه مهووس بإرثه التاريخي. أعتقد أنه مهووس بشيء واحد، كونه الشخصية الثانية التي تستخدم القنبلة النووية. هيروشيما وناغازاكي موجودتان في كل كتاب تاريخ. إنه يريد أن يدخل التاريخ باعتباره الروسي الذي استخدم النووي في الحرب. هذا ما يحفزه. في أي حال، لم يعد عقلانيا. لا يمكن القول إنه مجنون، لكنه أصبح مهووسا، مريضا نفسيا. بنى عالما خاصًا به لا علاقة له بالواقع، لكنه يؤمن بما يفعله".

حوار زائف

وعن المفاوضات مع بوتين، قال جيرنوف إنه حوار زائف، فبوتين لا يتفاوض: "احتلت روسيا خمس مناطق أوكرانية، وتريد تحقيق الاستقرار في الجبهة والحفاظ عليها. هذا ليس تفاوضا. هدف موسكو هو الاستمرار في الاستعداد للحرب، وفي غضون عامين، البدء من جديد والبقاء في نصف أوكرانيا. ثم، احتلال البلد بأكمله. وبالنسبة إلى كييف، التفاوض غير مقبول الآن. بالنسبة إلي، الحل الوحيد هو فصل روسيا عن بوتين، كما قال زيلينسكي بالفعل. يمكنك التفاوض مع روسيا لكن ليس مع بوتين. وسيكون ذلك أيضا بابًا للخروج من الأزمة".

وصف جيرنوف المحيطين ببوتين بأنهم أثرياء يقولون إنه فقد عقله، ويمكنهم العيش بهدوء من دونه. يسألون: لماذا بدأت هذه الحرب؟ انها عديمة الفائدة. إنها انتحار. أضاف: "قد يقوم المحيطون ببوتين بتصفيته. الطريقة الوحيدة لوقف ما يحصل هي القول إن بوتين مجنون، اتخذ قرارات تهدد العالم بأسره بالحرب، وتهدد بزوال روسيا. نحن نقبض عليه، نحاكمه ونقتله".