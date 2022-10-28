قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من بيروت: اعترف يفغيني بريغوجين، الشهير بطباخ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس مرتزقة "فاغنر"، بتجنيد سجناء روس مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) والتهاب الكبد الوبائي (سي) للقتال في أوكرانيا.

وبعدما نشرت الاستخبارات الأوكرانية في وقت سابق من هذا الأسبوع صورة تُظهر ذراع رجل مع عصابات معصم ملونة مختلفة تدل على الأمراض التي كان يعاني منها، نسبت شبكة "سي أن أن" إلى بريغوجين قوله في بيان: "أنا أفحص بعناية كل من أرسله للقتال في أوكرانيا، وفقا للمعايير الحالية، ولا توجد قيود في التشريعات الروسية على مرضى التهاب الكبد الوبائي (سي) أو فيروس نقص المناعة البشرية".

ونقلت الشبكة الأميركية عن رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف قوله إن الروس يستخدمون أساور زرقاء وبيضاء وحمراء، وكل لون يدل على مرض السل أو التهاب الكبد أو فيروس نقص المناعة البشرية. أضاف: "هذا الأمر يحدث على نطاق واسع، معظم الذين تم أسرهم أو الجثث التي تم العثور عليها في ساحة المعركة كانت لديهم عصابات المعصم هذه".

أضاف بريغوجين: "لا أرى أي شيء غير أخلاقي إذا كان الجنود المصابون بالتهاب الكبد الوبائي والإيدز سيقتلون جنودا آخرين من دون معرفة ما إذا كانوا حاملين أي فيروسات خلال حياتهم".

