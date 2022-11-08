قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من لندن: أعلنت السلطات العراقية الثلاثاء عن بدء فريق أمني التحقيق في عملية اغتيال اميركي وسط بغداد فيما قالت كندا أن ضابطاً لها في العراق قد توفي في حادث غير عسكري.

وفيما قالت الخارجية الاميركية "نحن على علم بالتقارير عن مقتل أميركي في بغداد وننظر فيها وليس لدينا ما نعلنه حالياً" فقد أعلنت خلية الإعلام الأمني التابعة للقوات العراقية عن تشكيل لجنة من ضباط استخبارات وزارة الداخلية بأمر من القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني للتحقيق في حادث اغتيال مواطن أميركي في منطقة الكرادة وسط بغداد.



الأميركي الذي اغتيل في بغداد مساء الاثنين 7 نوفمبر 2022 في صورة تجمعه مع أفراد عائلته (تويتر)

وأشارت الخلية في بيان أصدرته في وقت متأخر من ليل الاثنين وتابعته "إيلاف" أن السوداني وجه وزير الداخلية عبد الامير الشمري بتشكيل لجنة تحقيقية من أجهزة استخبارات الوزارة والجهات الأمنية الأخرى للتحقيق في ملابسات مقتل المواطن الأميركي".

وأوضحت الخلية أنه قد تم تشكيل اللجنة فور وقوع الحادث وباشرت تحقيقاتها للوقوف على تفاصيله وأسبابه والوصول الى الجناة بأسرع وقت.

وأوضح مصدر أمني ان القتيل البالغ من العمر45 عاما اسمه "ستيفن ترول" ويحمل هوية تعريفية تشير الى انه يعمل مدرسا للغة الانكليزية وعضوا في منظمة اغاثية أميركية تعمل لصالح الوكالة الاميركية للتنمية الدولية في العراق.

وفي تفاصيل الحادث فقد اقدم مسلحون مجهولون على قتل المواطن الذي يحمل الجنسية الأميركية عندما كان في سيارة مدنية بعد فشل محاولتهم لاختطافه مادفعهم لإطلاق النار عليه ما أدى الى إصابته بجروح بليغة تم نقله الى المستشفى للعلاج لكنه توفي قبل الوصول اليها.

ولم يعرف بعد فيما إذا كانت إحدى المليشيات العراقية الموالية لإيران متورطة في الحادث رداً على الدعم الأميركي لانتفاضة الشعب الإيراني الحالية ضد نظامه والتي تشهدها مختلف مناطق البلاد واوقعت مئات الضحايا من المتظاهرين.



وفاة ضابط كندي

وعلى صعيد آخر اعلنت القوات الكندية عن وفاة ضابط تابع لها بظروف غامضة في العاصمة العراقية بغداد.



الضابط الكندي المتوفي في بغداد في حادث غير قتالي السبت 5 نوفمبر 2022 (تويتر)

وأشارت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة الكندية على "تويتر" مساء الاثنين الى أن العضو في القوات المسلحة الكندية الكابتن إريك تشيونغ توفي يوم السبت الماضي في ظروف لا صلة لها بميدان القتال.

وأضافت القوات الكندية في إعلانها الذي نشرته وسائل إعلام عراقية وتابعته "إيلاف" أن "قواتها في بغداد تحقق حالياً في ظروف الوفاة".

والمتوفي الكابتن "إريك تشيونغ" ضابط عمليات في مقر قيادة مجموعة اللواء الكندي 38 ومقره في وينيبيغ، مانيتوبا الكندية ويعمل في بغداد مسؤولاً تنفيذياً لمديرية الاتصالات الاستراتيجية لقوة العمل المشتركة - عملية العزم الصلب لقوات التحالف الدولي.

ولكندا قوات في العراق ضمن قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة والبالغ عددها 2500 عسكرياً والتي تتولى تدريب قوات الأمن العراقية وتطوير قدراتها القتالية.

يشار الى أن السفير الكندي في العراق "غريغوري غاليغن" قد أعرب أمس الاثنين عن قلق بلده من استخدام العراق ساحة للحرب بالوكالة بين أطراف أخرى مؤكداً دعم بلاده واحترامها لسيادة العراق.

وقال السفير في مقابلة خاصة مع شبكة "رووداو" الإعلامية الكردية العراقية تابعتها "إيلاف" "نحن ندعم سيادة العراق ونرى أنه يجب احترام سيادته لكنا قلقون من استخدامه ساحة لحرب بالوكالة بين الأطراف".

وأضاف أن رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت قد أشارت في وقت سابق إلى أن من الضروري جداً الآن في العراق.