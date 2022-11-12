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سلط وزير الهجرة البريطاني روبرت جينريك الضوء على عدد المهاجرين الألبان الذين وصلوا إلى بريطانيا هذا العام.

وقال جينريك للنواب: "80 في المئة من الأفراد الذين يصلون في قوارب صغيرة إلى بريطانيا هم من الألبان".

إذن كم عدد الذين وصلوا؟ ولماذا يغادرون ألبانيا التي وصفها جينريك بأنها"دولة آمنة"؟

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كم عدد المهاجرين الألبان القادمين إلى بريطانيا؟

هناك زيادة سريعة في عدد المهاجرين الألبان الذين يعبرون بحر المانش:

في عام 2020، وصل 50 على متن قوارب صغيرة

في عام 2021، قام 800 بعبور القناة

في عام 2022، وصل 12 ألفا حتى الآن

وقال دان أوماهوني، قائد وحدة مكافحة الهجرة غير الشرعية في بحر المانش، للجنة الشؤون الداخلية في البرلمان البريطاني الأسبوع الماضي: "الزيادة هائلة، ونعتقد أن ذلك يرجع في الأساس إلى حقيقة أن العصابات الإجرامية الألبانية اكتسبت موطئ قدم لها في شمال فرنسا".

من بين المهاجرين الألبان هذا العام، كان هناك حوالي 10 آلاف من الرجال غير المتزوجين.

ويمثل ذلك حوالي 1 في المئة من الرجال في سن العمل في ألبانيا، وفقا لإحصاءات السكان من يوروستات.

كم عدد المهاجرين الألبان الذين حصلوا على حق اللجوء؟

بين يوليو/تموز من عام 2021 ويونيو/حزيران من عام 2022، تم تقديم 7267 طلب لجوء من قبل المهاجرين الألبان، وهو ضعف العدد في نفس الفترة من العام السابق.

ويتم، بشكل عام، قبول نحو 53 في المئة من الطلبات المقدمة من الألبان.

وكانت حوالي 14 في المئة من الطلبات الناجحة من قبل رجال غير متزوجين، لكن معظم الطلبات الناجحة كانت من قبل نساء وأطفال.

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ويُعتقد أن بعض المهاجرين الألبان يقدمون طلبات لجوء بحجة أنه تم تهريبهم إلى بريطانيا.

ويُعد الألبان الجنسية الأكثر ارتباطا بالإتجار في البشر في بريطانيا.

وقال أوماهوني إنه بدلا من طلب اللجوء، يختار بعض المهاجرين الألبان الاختفاء والعمل بشكل غير قانوني في بريطانيا قبل العودة إلى وطنهم.

ويستطيع الألبان دخول بريطانيا بتأشيرة حيث يمكن للمواطنين المؤهلين التقدم بطلبات للحصول على تأشيرات متفاوتة المدة للسياحة والأعمال والدراسة والأنشطة الأخرى.

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وبين يوليو/تموز من عام 2021 ويونيو/حزيران من عام 2022، تلقت بريطانيا 30703 طلب تأشيرة من مواطنين ألبان و تمت الموافقة على 20289 من بينها 361 تأشيرة عمل فقط، وفقا لأرقام وزارة الداخلية البريطانية.

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كم عدد الألبان الذين أُعيدوا؟

في الأشهر الستة الأولى حتى يونيو/ حزيران من العام الجاري، أُعيد 440 شخصا إلى ألبانيا وجميعهم تقريبا من الرجال البالغين غير المتزوجين.

ويُمثل الألبان أكبر عدد من الخارجين عن القانون الأجانب الذين أُعيدوا في الفترة بين ابريل/نيسان من عام 2021 وحتى مارس/آذار من عام 2022.

وكانت اتفاقية ثنائية وقعتها وزيرة الداخلية البريطانية آنذاك بريتي باتيل في عام 2021 قد استهدفت تسريع إبعاد الخارجين عن القانون الألبان وطالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم من قبل بريطانيا.

وتقول وزارة الداخلية إن "أكثر من ألف ألباني، بمن فيهم بعض الذين عبروا المانش بشكل غير قانوني إلى بريطانيا" أُعيدوا بموجب هذه الاتفاقية.

BBC

ولا تسمح الاتفاقية للحكومة بإبعاد الألبان الذين لديهم طلبات لجوء قيد النظر في بريطانيا.

ما الذي يجعل المهاجرين يغادرون ألبانيا؟

بعد 3 عقود من انهيار ديكتاتورية أنور خوجة وفتح حدود ألبانيا، يرغب حوالي 60 في المئة من السكان البالغين في البلاد بالمغادرة، وفقا لاستطلاع أجرته مؤسسة غالوب نُشر في ديسمبر/كانون الأول من عام 2018.

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وأشار من شملهم الاستطلاع إلى الفساد وتدني الرواتب وسوء ظروف العمل وتدني نوعية الحياة كأسباب رئيسية لرغبتهم في الهجرة.

وبلغ متوسط الدخل السنوي الصافي للأسرة في ألبانيا 1997 يورو فقط (1720 جنيها إسترلينيا) في عام 2018، وفقا لأحدث الأرقام المتاحة من يوروستات، بينما كان في بريطانيا 21464 يورو.

وتبلغ نسبة بطالة الشباب الألبان (الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 29 عاما) 20 في المئة.

وقد تقدمت ألبانيا بطلب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي وفتحت المفاوضات في يوليو/تموز من عام 2022.

ويمكن للمواطنين الألبان حاليا دخول دول الاتحاد الأوروبي بدون تأشيرة والبقاء لمدة تصل إلى 90 يوما كسائحين، لكن ليس لديهم الحق التلقائي في العمل أو الدراسة أو العيش هناك.

Getty Images تيرانا عاصمة ألبانيا

ما هي المخاوف من العصابات الألبانية؟

قال أوماهوني، وهو يطلع النواب على ملف المهاجرين الألبان:"هناك بلا شك أشخاص يحتاجون إلى مساعدتنا، لكن هناك أيضا عددا كبيرا ممن يتلاعبون بالقانون عن عمد".

ومضى في تسليط الضوء على دور العصابات الإجرامية الألبانية في بريطانيا.

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وقال تقرير للوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا (إن سي إيه) نُشر في وقت سابق من هذا العام إن تلك العصابات كانت مسؤولة عن استيراد القنب بغرض الزراعة على نطاق واسع في بريطانيا.

وتقول "إن سي إيه" إن العصابات الألبانية تلعب دورا رئيسيا في سوق الكوكايين في بريطانيا الذي تبلغ قيمته 5 مليارات جنيه إسترليني.

وقد سُجن مواطن ألباني في عام 2017 بعد إدارته لعملية تهريب كوكايين تقدر قيمتها بنحو 60 مليون جنيه إسترليني.

وقال تقرير لـ "بلكان إنسايت" صدر في أغسطس/آب الماضي إن هناك زيادة في الحسابات المجهولة في تيك توك تعلن عن عمليات لنقل الأشخاص من ألبانيا إلى بريطانيا.

وتعرض تلك الإعلانات نقل الأشخاص إلى بريطانيا من فرنسا على متن قوارب مقابل ألفي جنيه إسترليني أو من بلجيكا في شاحنات بتكلفة تصل إلى 5 آلاف جنيه إسترليني.

وقد مددت وزارة الداخلية البريطانية في العام الماضي برنامجا وقائيا لحماية المراهقين الألبان المعرضين لخطر الانضمام إلى عصابات تهريب البشر والكوكايين إلى بريطانيا.

ويشكل الألبان واحدة من أكبر المجموعات الأجنبية في السجون في جميع أنحاء إنجلترا وويلز.

وقال رئيس الوزراء الألباني إيدي راما في تغريدة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "يجب على بريطانيا محاربة عصابات الجريمة من جميع الجنسيات والتوقف عن التمييز ضد الألبان لتبرير فشل سياساتها".