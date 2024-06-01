إيلاف من مدريد: كم من الملايين سوف يدخل خزائن الريال بعد الفوز بدوري الأبطال؟ الحقيقة أن المبلغ الذي ضمنه ريال مدريد بعد تتويجه على عرش أوروبا بفوزه على بوروسيا دورتموند الألماني بهدفين دون مقابل السبت، هو الحد الأقصى الذي يمكن لأي فريق بلوغه، ليس هذا فحسب، بل إن المشاركة في كأس السوبر الأوروبي ضمن للريال مبلغاً إضافياً حتى لو أخفق في انتزاع السوبر أمام فريق أتالانتا الإيطالي.

ريال مدريد حصل على 15.5 مليون يورو للوصول إلى النهائي في لندن، ويضاف إليها الآن 4.5 مليون يورو من خلال الظهور كأبطال في النهائي، ويمنحهم هذا الفوز أيضا مكانا في نهائي كأس السوبر الأوروبي ضد أتالانتا على الملعب الوطني في وارسو (بولندا) في 14 آب (أغسطس) وهي مشاركة سيحصل مقابلها على 3.5 مليون يورو فقط من أجل المشاركة.

123 مليون يورو

ريال مدريد هو النادي الذي جمع أكبر قدر من الأموال في دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024 ، وهذا الرقم هو 123 مليون يورو ، الذي يمثل المكاسب المالية للفريق الأبيض في هذه البطولة بشكل عام، وسوف يضاف إليها حوالي 20 مليون يورو أو أكثر من حقوق البث التلفزيون.

ارتفع دخل الفريق الملكي بشكل كبير بسبب المبلغ الذي يتقاضاه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وهو الحد الأقصى، 36.4 مليون يورو، أما دورتموند، الذي يحتل المركز الثاني في جدول الدخل، فإنه أقل بأكثر من 20 مليون يورو من دخل ريال مدريد.

المكاسب المالية لأندية دوري الأبطال 2023-2024

1- ريال مدريد: 123 مليون يورو

2- بوروسيا دورتموند: 102.1 مليون يورو

3- بايرن ميونيخ: 99.7 مليون يورو

4- مانشستر سيتي: 87 مليون يورو

5- باريس سان جيرمان: 86.9 مليون يورو

6- برشلونة: 82.1 مليون يورو

7- أتلتيكو مدريد: 81.7 مليون يورو

8- أرسنال: 73.9 مليون يورو

9- بورتو: 63.6 مليون يورو

10- نابولي: 58 مليون يورو



