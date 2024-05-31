يعتبر لقاح السرطان الشخصي بمثابة "لحظة تاريخية"، حيث يستعد الآلاف من المرضى في المملكة المتحدة لتجربته ابتداء من 2026.

وقال تقرير إن الأطباء يبحثون عن طفرات محددة في ورم المريض ويبتكرون علاجًا شخصيًا مصممًا لتحفيز جهاز المناعة بعد الجراحة لإزالة الأورام حتى يتمكن من التعرف على أي خلايا سرطانية متبقية ومهاجمتها.

وتم إعطاء لقاح شخصي للسرطان يمكن أن يساعد في منع عودة المرض بعد الجراحة، لمريض لأول مرة فيما يسمى "لحظة تاريخية" للأشخاص المصابين بالمرض.

وأضاف تقرير لقناة (سكاي نيوز) إنه تمت إحالة إليوت بفيبفي، وهو مريض بسرطان الأمعاء، إلى مستشفى الملكة إليزابيث في برمنغهام لتلقي العلاج الكيميائي والمشاركة في التجربة السريرية بعد إزالة ورم يبلغ طوله 30 سم من الأمعاء الغليظة.

عمل اللقاحات

اكتشف بفيبفي وهو محاضر في التعليم العالي، وأب لأربعة أطفال يبلغ من العمر 55 عامًا، أنه مصاب بالمرض أثناء فحص صحي روتيني مع طبيبه العام.

وقال: "إن المشاركة في هذه التجربة تتوافق مع مهنتي وكشخص يركز على المجتمع. أريد أن أؤثر على حياة الآخرين بشكل إيجابي وأساعدهم على تحقيق إمكاناتهم. هذه التجربة، إذا نجحت، فإنها قد تساعد الآلاف، إن لم يكن الملايين، من الناس، حتى يتمكنوا من الحصول على الأمل وقد لا يختبرون كل ما مررت به".

متطوعون

وقال مسؤولون إنه سيتم تجنيد الآلاف من مرضى السرطان الآخرين التابعين لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنكلترا للمشاركة في تجارب اللقاحات لمختلف أشكال السرطان في السنوات المقبلة كجزء من مخطط جديد.

ويعمل اللقاح، الذي تم إنشاؤه باستخدام تقنية mRNA وتم تطويره من قبل شركتي الأدوية الحيوية جينيتيك وبيوتيك BioNTech و Genentech، من خلال البحث عن طفرات محددة في ورم المريض، حيث يستخدم الأطباء المعلومات لإنشاء علاج شخصي.

وتم تصميم الحقنة لتحفيز جهاز المناعة لدى المريض بعد الجراحة لإزالة الأورام حتى يتمكن من التعرف على أي خلايا سرطانية متبقية ومهاجمتها.

تطور مهم

وقالت الدكتورة فيكتوريا كونين، استشارية الأورام السريرية في مستشفى الملكة إليزابيث برمنغهام والمحقق الرئيسي في التجربة، إن هذا قد يكون "تطوراً مهماً وإيجابياً للمرضى".

لكن الدكتور كونين حذر من أنه "من السابق لأوانه القول ما إذا كانت هذه [التجارب] ستنجح، على الرغم من أننا متفائلون للغاية".

يذكر أن التجربة التي شارك فيها السيد بفيبفي هي واحدة من عدة تجارب ستجرى في صناديق هيئة الخدمات الصحية الوطنية في جميع أنحاء البلاد، بعد أن اشترك 30 مستشفى للمشاركة في منصة إطلاق لقاح السرطان التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنكلترا.

توسيع البرنامج

وقالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنكلترا إن البرنامج يمكن أن يتوسع ليشمل المرضى الذين يعانون من سرطانات أخرى مثل سرطان البنكرياس وسرطان الرئة.

وقالت أماندا بريتشارد، الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنكلترا: "إن رؤية إليوت يتلقى علاجه الأول كجزء من منصة إطلاق لقاح السرطان هي لحظة تاريخية للمرضى والخدمة الصحية حيث نسعى إلى تطوير طرق أفضل وأكثر فعالية لوقف هذا المرض".

وقال البروفيسور بيتر جونسون، المدير السريري الوطني للسرطان في هيئة الخدمات الصحية الوطنية، إن اللقاح قد يسمح للأطباء بمنع عودة الأورام السرطانية بعد الجراحة.

وقالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا إن التجارب سجلت عشرات الأشخاص، ومن المتوقع أن يشارك معظمهم اعتبارًا من عام 2026 فصاعدًا.

وفي الختام، قال إيان فولكس، من مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، إن اللقاح يمكن أن "يغير قواعد اللعبة في منع ظهور أو عودة سرطان الأمعاء".

