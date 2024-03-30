إيلاف من لندن: حصل أول طفل يحصل على علاج جديد للسرطان من بين 100.000 شخص حصل على إمكانية الوصول المبكر إلى الأدوية في حدث بارز في هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية.

ويقول رؤساء الصحة في المملكة المتحدة إن المبادرة سمحت للمرضى بالحصول على "الأدوية الواعدة بشكل أسرع بكثير"، ولكن لا تزال هناك مخاوف من أن العديد من مرضى السرطان ما زالوا ينتظرون وقتا طويلا لبدء علاجهم.

وكان يوفان ثاكار، 16 عامًا، أول مريض في هيئة الخدمات الصحية الوطنية يتلقى علاجًا يستخدم خلايا الجسم لمحاربة السرطان. وتم تشخيص إصابته بنوع من سرطان الدم عندما كان في السادسة من عمره، وتلقى العلاج الرائد في مستشفى غريت أورماند ستريت.

ويتضمن علاج CAR-T، المسمى tisagenlecleucel (Kymriah)، إزالة خلاياه المناعية وتعديلها للتعرف على الخلايا السرطانية وتدميرها، قبل إعادة إدخالها إلى الجسم.

وفي أبريل/نيسان، ستكون هيئة الخدمات الصحية الوطنية قد ساعدت 100 ألف مريض في الحصول على علاجات جديدة ومبتكرة على مدى ثماني سنوات.

علاجات جديدة

وقالت تقارير إن ذلك أصبح ممكنًا بفضل صندوق أدوية السرطان التابع لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، والذي تم إنشاؤه في عام 2016 لمنح المرضى وصولاً أسرع إلى العلاجات الجديدة.

ويستفيد من الصندوق الأشخاص الذين يعانون من أمراض السرطان الشائعة، مثل سرطان الثدي والرئة والقولون والمستقيم والبروستاتا، وكذلك المصابين بأمراض أقل شيوعًا مثل سرطان المبيض وعنق الرحم والكلى وسرطان الدم - وأيضًا السرطانات النادرة بما في ذلك سرطان الغدة الدرقية والقناة الصفراوية.

وقالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنكلترا إن المرضى يحصلون على إمكانية الوصول إلى العلاجات المعتمدة من المعهد الوطني للتميز في الرعاية الصحية (NICE) بشكل أسرع بستة أشهر، ويتم تمويل جميع علاجات السرطان بمجرد الموافقة عليها.

حالة يوفان

وإلى ذلك، فإنه بالنسبة ليوفان، الذي قضى طفولته في المستشفى وهو يكافح سرطان الدم، فإن الوصول بشكل أسرع إلى علاج CAR-T يعني أنه أصبح الآن قادرًا على أداء امتحانات الثانوية العامة.

وقال وهو يروي علاجه: "أتذكر أنني تلقيت الخلايا لبعض الوقت. كنت أشعر بالإحباط الشديد" - قبل إرسالي إلى العناية المركزة "حيث لم أتمكن من إجراء العد الأساسي وأشياء من هذا القبيل". وقال المراهق إنه لا يتذكر أيًا من علاجه حتى انتهى.

وقال يوفان، في إشارة إلى تحسن حالته: "اعتقدت أنني أستطيع أن أبدأ في التحسن، ثم تذكرت، أوه، أستطيع أن أفعل هذا، أستطيع أن أفعل ذلك". ومن الآن فصاعدا، أصبح الأمر مثل منحدر صاعد". حالة.

إنجاز رائع

وقال البروفيسور السير ستيفن باويس، المدير الطبي لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنكلترا، إن علاج 100 ألف شخص كان "إنجازًا رائعًا".

وقال: "يساعد هذا الصندوق الحيوي على ضمان حصول المرضى على الأدوية الواعدة بشكل أسرع بكثير مما كان يمكن أن يكون عليه الحال، مما يساعد الأشخاص المصابين بالسرطان مثل يوفان على تلقي تدخل يغير حياتهم ويمهد الطريق لحياة أطول وأكثر صحة. مع العائلة والأصدقاء".

ومع ذلك، فإن البروفيسورة بات برايس، أحد كبار أطباء الأورام والمؤسس المشارك لحملة اللحاق بالسرطان، يشعر بالقلق إزاء أولئك الذين ما زالوا يكافحون من أجل الحصول على العلاج بسبب تراكم حالات السرطان.

وقالت إنه منذ ظهور الوباء، لم يتلق 250 ألف مريض علاجهم في الوقت المحدد.

وتنص التوجيهات الوطنية على أن 85% من الأشخاص يجب أن يبدأوا العلاج في غضون شهرين، أو 62 يومًا، من الإحالة العاجلة، لكن البروفيسور برايس قال إنه كان هناك انخفاض في الطموح.

وقالت لشبكة سكاي نيوز: "نحن نواجه أكبر أزمة سرطان واجهناها على الإطلاق. هذا الأسبوع، أعادت هيئة الخدمات الصحية الوطنية تحديد أهدافها لعام 2025، وللأسف، دفعوا هدف التعافي من السرطان".

وقالت إن الهدف للعام المقبل قد تم تخفيضه من 85% إلى 70%.



* أعدت هذه المادة من موقع (سكاي نيوز) البريطانية:

https://news.sky.com/story/first-child-to-get-new-cancer-treatment-among-100-000-given-early-access-to-drugs-in-nhs-milestone-13104292