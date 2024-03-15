إيلاف من لندن: لا تزال تداعيات غزو العراق 2003 تلقي بظلالها كنتائج صحية على القوات البريطانية "التي تعرض بعض أفرادها عن عمد" لمواد كيميائية سامة.

وصدرت أوامر لنحو 100 جندي من سلاح الجو الملكي البريطاني بحراسة محطة كرمة علي لمعالجة المياه في عام 2003. ولم يعلموا أنها كانت مغطاة بثاني كرومات الصوديوم، وهي مادة كيميائية قاتلة تسبب السرطان.

وتحدث عشرة من قدامى المحاربين البريطانيين الذين كانوا يحرسون المصنع علنًا عن محنتهم لقناة (سكاي نيوز)، ويقولون إنهم يشعرون "بالخيانة" من قبل حكومة المملكة المتحدة بعد معاناتهم من مجموعة من المشاكل الصحية، بما في ذلك نزيف الأنف اليومي وورم في المخ وثلاثة تم تشخيص إصابتهم بالسرطان.

ويوصف ثنائي كرومات الصوديوم بأنه "سم قاتل"، وهو مادة مسرطنة معروفة. وكانت الأرض في كرمة علي مغطاة، وفقا للجنود السابقين.

لقاء المحاربين

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إنها مستعدة للقاء المحاربين القدامى للعمل معهم للمضي قدمًا، لكن الجنود السابقين يقولون إنهم يريدون إجابات ومساءلة.

ودعا اللورد ريتشارد دانات، الرئيس السابق لهيئة الأركان العامة البريطانية، إلى إجراء "تحقيق مناسب" فيما حدث.

وقال لشبكة سكاي نيوز: "وإذا تأثرت صحة بعض هؤلاء الأفراد، فأعتقد أنه من المحتمل أن يكون هناك دعم طبي على الأقل، إن لم يكن التعويض".

وقال احد قدامى المحاربين من المجموعة ويدعى آندي توش " اشعر بنزيف دموي يخرج من انفي ومازالت اعالج من مرض سرطان الجلد "، مضيفا إن" صحته تضررت بشكل دائم، ليس بسبب الحرارة الشديدة في الصحراء العراقية، ولكن بسبب مادة كيميائية سامة في الموقع الصناعي الذي أُمر بحراسته".

ضخ المياه

يشار إلى أن محطة كرمة علي تم بناؤها بالقرب من مدينة البصرة، في السبعينيات من القرن الماضي لضخ المياه عبر شبكة من الأنابيب من أجل التخلص من النفط المجاور، لكن ما لم يعرفوه هو أن المكان ملوث بمادة ثاني كرومات الصوديوم، وهي مادة كيميائية تستخدم لمنع التآكل.

ويُعزى سبب تواجد القوات البريطانية لان محطة كرمة علي كانت حاسمة في انتاج النفط حيث عينت الحكومة الاميركية شركة (كي بي آر KBR) الاميركية التابعة لوزير الدفاع الاسبق دونالد رامسفيلد لتشغيل الموقع.

وكان الجنود الأميركيون يرافقون قافلة من عمال شركة KBR إلى كرمة علي في رحلات يومية، حيث عملوا تحت حماية قوات سلاح الجو الملكي البريطاني.

مهمات الجنود البريطانيين

وتحمل الجنود البريطانيون، الذين كانوا يرتدون معدات قتالية ثقيلة، درجة حرارة تصل إلى 50 درجة مئوية خلال النهار، واستمعوا إلى إطلاق الصواريخ من المتمردين ليلاً أثناء قيامهم بدوريات في المنشأة الصناعية.

وما لم يعرفوه هو أن المكان ملوث بمادة ثاني كرومات الصوديوم، وهي مادة كيميائية تستخدم لمنع التآكل.

وقبل أن تستولي الولايات المتحدة على الموقع، كانت المياه تتم تصفيتها ومعالجتها بثاني كرومات الصوديوم لزيادة عمر خطوط الأنابيب والمضخات وغيرها من المعدات.

وهذا المعالج نوع من الكروم سداسي التكافؤ، وهي مجموعة من المركبات التي اشتهرت من خلال فيلم إرين بروكوفيتش عام 2000، والذي سلط الضوء على تلوث المياه حول بلدة في كاليفورنيا.

ووصف أفراد من الجيش كيف تم الاحتفاظ بآلاف أكياس مسحوق البرتقال في مبنى بلا سقف، وبعضها تمزق، مما أدى إلى تعرض محتوياتها للريح. وانتشر آخرون في جميع أنحاء المنشأة.

ساحة خردة

ويقول جيم غارث، العريف السابق الذي تم إرساله إلى العراق بعد الخدمة في أيرلندا الشمالية: "لقد كان الأمر أشبه بساحة للخردة، وسط فوضى الغزو، تم نهب جزء كبير من الموقع بحثًا عن المعادن. وكانت عبوات غاز الكلور المتسربة ملقاة على الأرض".

ولكن ما لا يمكن تفسيره هو نزيف الأنف والطفح الجلدي والآفات التي عانت منها القوات البريطانية المتمركزة هناك، كما يقول الجنود السابقون، وبين الجنود الأميركيين الذين زاروا الموقع.

وقال توش: "لقد لاحظت طفحًا جلديًا على ساعدي، لقد أجريت عملية جراحية في بلدان استوائية حارة أخرى، ولم أعاني قط من طفح جلدي مثلما حدث في ساعدي".

وأضاف: "كان لدى أعضاء آخرين في فريقنا أعراض مختلفة ولكن في ذلك الوقت لم تكن لدينا أي فكرة عن السبب".

وكان تحقيق أجرته وزارة الدفاع الأميركية خلص إلى أن أفراد الخدمة والمدنيين "تعرضوا عن غير قصد" للمواد الكيميائية السامة.

وقال تقرير (سكاي نيوز) إن محنة القوات الأميركية التي تعرضت لثاني كرومات الصوديوم في كرمة علي موثقة بشكل أفضل بكثير من نظرائها في المملكة المتحدة.

