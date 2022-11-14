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جنيف: أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الإثنين، أنه سيعقد جلسة عاجلة في وقت لاحق من هذا الشهر بشأن الوضع في إيران التي هزّتها أسابيع من الاحتجاجات.

وقالت أعلى هيئة حقوقية في الأمم المتحدة إنّ جلسة خاصة بشأن "تدهور وضع حقوق الإنسان" في إيران ستُعقد في 24 تشرين الثاني/نوفمبر، بعد طلب بهذا الشأن من ألمانيا وأيسلندا حصل على دعم أكثر من ثلث الأعضاء الـ47 في المجلس.