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طهران: أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية السبت استدعاء السفير البريطاني في طهران، بعد ساعات من الإعلان عن إعدام الإيراني-البريطاني علي رضا أكبري لإدانته بالتجسس لصالح المملكة المتحدة.

وأفادت الوزارة "رداً على التدخلات غير المتعارف عليها للمملكة المتحدة، بما يشمل مجال الأمن القومي للجمهورية الإسلامية، تم استدعاء سفير هذا البلد في طهران سايمون شركليف اليوم".

وأضافت أن على حكومة المملكة المتحدة "تحمّل مسؤولية إجراء اتصالات غير تقليدية تستهدف الأمن القومي الإيراني"، معتبرة أن "الدعم غير المبرر والمخادع لعميل التجسس لا يتوافق مع مزاعم بشأن العلاقات القائمة على الاحترام المتبادل".

وكان القضاء الإيراني أعلن السبت تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق أكبري (61 عاماً) الذي سبق له شغل مناصب بارزة منها في وزارة الدفاع وأمانة المجلس الأعلى للأمن القومي، بعد إدانته بالتجسس لصالح جهاز الاستخبارات البريطاني "أم آي 6".

وأفادت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية، أن حكم الإعدام بحق أكبري نفّذ شنقاً بعد إدانته بـ"الافساد في الأرض والمسّ بالأمن الداخلي والخارجي للبلاد عبر نقل معلومات استخبارية".

ودانت لندن الاعدام، معتبرة على لسان وزير خارجيتها جيمس كليفرلي أنه "عمل همجي"، ومؤكدة أنه "لن يمر دون رد".

وكانت لندن انتقدت سابقا الحكم الذي صدر بحق أكبري، معتبرة أن "دوافعه سياسية"، وطالبت بوقف تنفيذه.