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إيلاف من الرباط: انتقد عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي المعارض (مرجعية إسلامية)، السبت، الحكومة في عدد من قراراتها وتوجهاتها، مشددا على أنها "باعت الوهم للمغاربة".

وخصص ابن كيران حيزا كبيرا من كلمته، في افتتاح أشغال المجلس الوطني للحزب، في دورته العادية المنعقد، بمجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة، للحديث عن أوضاع الحزب، مذكرا بالقناعات والتوجهات التي تميزه على مستوى الممارسة السياسية الوطنية.



وضعية الحزب



عاد ابن كيران إلى الاستحقاقات الانتخابية الماضية، مشيرا إلى أن الحزب "نزل بسبب النتائج، فيما يبدو، من القمة إلى السفح، ومن الصدارة إلى أخر الترتيب". كما تحدث عن "إعادة انطلاقة" للحزب، مشيرا إلى أنه لن يستلم أو يتراجع، مذكرا بأنه ساهم في بقاء المغرب آمنا مستقرا، مشددا على الهوية الحضارية للأمة وثوابتها الوطنية الجامعة.



(شان) الجزائر



تطرق ابن كيران إلى الجدل الذي رافق انطلاق بطولة إفريقيا للمحليين، المنظمة بالجزائر، حيث أعطيت الكلمة، في حفل الافتتاح، الجمعة، لحفيد الزعيم الجنوب إفريقي نيسلون مانديلا، لتمرير مغالطات سياسية لا تمت بأي صلة للشأن الكروي، أثارت غضبا مغربيا على مواقع التواصل الاجتماعي، مع استهجان فتح المجال أمام المتدخل للخوض في أمور سياسية تهم الوحدة الترابية للمغرب، الشيء الذي دفع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لمراسلة الاتحاد الإفريقي، السبت، للتنديد ب"الممارسات الدنيئة والمناورات السخيفة"، التي قالت إنها صاحبت افتتاح بطولة افريقيا للاعبين المحليين بالجزائر.

وقال ابن كيران، في هذا السياق، إن نيلسون مانديلا لما خرج من السجن جعل من أولوياته أن يزور المغرب، وأن يزور الدكتور عبد الكريم الخطيب، ليشكره على ما قدمه له لما كان وزيرا للشؤون الإفريقية، من مال وسلاح مباشر، ليقوم بنضاله.



ثقة الشعب



تطرق ابن كيران ايضا لموضوع امتحان ولوج مهنة المحاماة ، وقال إن الضجة التي رافقت ظهور نتائجه ، والتي استهدفت وزير العدل عبد اللطيف وهبي أخيرا تقف وراءها "جهة معينة" لم يسمها.

وأوضح ابن كيران أنه فضل عدم التحدث في هذا الموضوع منذ اندلاعه بداية الشهر، وقال "حين اتابع مثل هذه الضجة أشك"، مضيفا أن ما يعزز الشك هو أن وهبي هو الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة.

وتساءل :من هي الجهة التي تقف وراء الحملة؟ وشبه ما يتعرض له وزير العدل بالحملة التي سبق أن تعرض لها رئيس الحكومة الحالي عزيز اخنوش في 2018، مشيرا إلى حملة المقاطعة التي تعرضت لها شركته لبيع المحروقات المعروفة باسم "إفريقيا غاز".

وقال ابن كيران إنه تساءل حينها "ما الذي يحدث؟ "، معتبرا ذلك امرا "مخدوما"اي مفبرك. وأن وراءه جهة معينة، مشيرا إلى أن الشعب والمجتمع انخرط في الحملة فيما بعد.

واضاف ان من طبيعته حين يرى "دوشة" أن يشك. وأضاف أنه لن يجزم بوقوع تزوير في هذا الامتحان، حتى لا يظلم أحدا. واستدرك: "أقول لوهبي: فهمت مما وقع أنك تشارك في الحكومة من دون ثقة. الثقة هي الأساس، ويبدو أن الشعب لا يثق فيك أو فقد ثقته فيك. ممارسة السياسة بدون ثقة صعبة". ثم أضاف: "نفس الشيء تقريبا أقوله لرئيسك (يقصد عزيز أخنوش رئيس الحكومة)"، مشيرا إلى أن "الحكومة لم تعد تتمتع بثقة المجتمع والشعب".

ودعا ابن كيران رئيس الحكومة لأن يكون قارئا لمرجعية وتاريخ البلد، واستدرك بأن هذا "شيء صعب" على "رجل أعمال ولد بملعقة من ذهب في فمه، ودرس في الخارج".

وقال ابن كيران إنه "لا أحد من الحكومة يتكلم مع الناس بصدق وصراحة ويثقون فيه، وهذا شيء خطير". وزاد أن الحكومة "باعت الوهم للمغاربة وأطلقت وعودا لم ير منها الناس لحد الآن شيئا".

وتطرق ابن كيران لعدد من الإجراءات والمبادرات التي تراجعت عنها حكومة أخنوش، متحدثا، في هذا السياق، عن سحب قانون الإثراء غير المشروع.

كما تطرق إلى الحرب في أوكرانيا، في علاقة بالأوضاع المحلية والتدبير الحكومي، فقال إن مجيء الحكومة صادف هذه الحرب، وما رافقها من ارتفاع في الأسعار، مشيرا إلى أن ذلك شيء طبيعي، غير أنه استدرك بالتساؤل إن كان على كل الأسعار أن ترتفع، وإن لم تكن هناك إمكانية أمام الحكومة لتقديم الدعم، ليس بشكل مباشر، حتى لا يتضرر الفقراء. وأضاف: "فوجئنا بارتفاع أسعار المحروقات بطريقة جنونية".

وتطرق ابن كيران إلى عدد من القضايا المرتبطة بالتدبير الحكومي، ومن ذلك أرباح شركات المحروقات وتخفيض ضرائب على هذه الشركات. كما انتقد أداء عدد من النقابات، منتقدا ما أسماه "زواج المال بالسلطة وبالنقابات".



بنية دينية



انتقد ابن كيران تخلي النخبة عن التعليم المغربي. كما انتقد ما أسماه "الترويج للفساد والعري" في عدد من المهرجانات، مشددا على أن ذلك ليس عفويا، بل يعبر عن تيار سياسي دعا إلى هذه الأشياء بحجة التفتح.

وهاجم ابن كيران نوعية من السينمائيين، قال إنها "تنبش في أشياء سيئة في المجتمع"، مشيرا إلى أنها تسعى بذلك إلى تخريب المجتمع والدولة.

وشدد ابن كيران، في سياق تناوله للنقاش الدائر حول مدونة الأسرة، على أن أساس المغرب هو البنية الدينية، منبها من انهيار أسس المجتمع، مع انتقاده من "يريدون تغيير شرع الله"، في "أمور فيها نصوص قطعية"، لا يمكن المس بها كالإرث، وما يسمى بالعلاقات الرضائية، والمثلية.

وذكر ابن كيران بكلام للملك محمد السادس، قال فيه "لن أحل ما حرم الله، ولن أحرم ما أحل الله"، مشيرا إلى أنه إذا ما تم المساس بأسس الشرع فإن الأمة من ستمس، لأنها قامت على الإسلام، وملكها أمير للمؤمنين. لذلك دعا ابن كيران المغاربة إلى اليقظة والتمسك بالدين والملك.

وقال ابن كيران إن بلاده يحكمها أمير المؤمنين، وهو ضامن الاستقرار، مشيرا إلى أن هذا الاستقرار ليس مرتبطا بالحكومة، إلا في مستوى معين. ولذلك، قال ابن كيران إن "المملكة المغربية يمكنها إعادة الانتخابات في الوقت الذي تراه صائبا".



دروس المونديال



استحضر ابن كيران إنجاز المنتخب المغربي لكرة القدم في كأس العالم قطر 2022، داعيا الحكومة إلى أن تتعلم من هذا الإنجاز غير المسبوق، لكي تنجح في مهمتها، مشددا على "المعقول" و"الصدق" و"الوضوح".

وعلى علاقة بهذا الإنجاز الكروي، وبالنقاش الدائر على مستوى عدد من التوجهات المجتمعية، قال ابن كيران إن الرسالة التي وجهها الملك للاعب المنتخب الوطني زكرياء أبو خلال، تبقى "أهم حدث سياسي وقع في المرحلة الأخيرة، لأن سيدنا بيّن بوضوح أنه لا مشكل لديه لا مع التدين، ولا مع الاستقامة، ولا مع أسس المجتمع والأسرة. بل بالعكس، هو يتبنى هذه الأمور وهو إمامنا فيها".



