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إيلاف من بيروت: يتقدم جو بايدن في السن، ويقلق البعض بشأن قدراته المعرفية. هل يجب عليه الترشح مرة أخرى في عام 2024؟ هل سيترشح لولاية ثانية؟ لم يصدر الرئيس كلمة وثيقة حول ما إذا كان سيرشح نفسه أم لا، لكن المؤشرات الأخيرة تشير إلى أنه سيفعل.

آخر ما سمعناه من بايدن حول موضوع إعادة الانتخاب كان أنه سيأخذ الوقت الكافي لاتخاذ "قرار عائلي"، مضيفًا: "أعتقد أن الجميع يريدني أن أترشح، لكننا سنجري مناقشات حول المسألة". وقال إنه سيجلس مع عائلته ليتخذ قرارًا ويعلن قراره في "أوائل العام المقبل".

أجد صعوبة في تخيل تنحي بايدن. أمضى بايدن حياته كلها يناضل من أجل الرئاسة، وها هو قد حصل عليها، ولا أراه يتخلى عنها. أعلم أن هذا ليس علميًا للغاية، لكنه صحيح. وقد تم التصديق على بايدن مؤخرًا، بطريقة كبيرة، من خلال انتخابات التجديد النصفي، حيث خالف الديمقراطيون الاتجاهات التاريخية واحتفظوا بأغلبية مجلس الشيوخ بينما تكبدوا خسائر طفيفة نسبيًا في مجلس النواب.

أتوقع أن ينظر بايدن إلى الانتخابات النصفية على أنها سبب إضافي لضرورة ترشحه، أي أن الناخبين قد قالوا كلمتهم. مع ذلك، لا أعتقد أن بايدن يجب أن يترشح. إنه ببساطة طاعن في السن. فقد بلغ الثمانين من عمره في الخريف. إن متوسط العمر المتوقع للرجل الأميركي هو 77 سنة فقط. لذلك، بايدن يلعب في الوقت الإضافي منذ ثلاث سنوات. إنه أكبر شخص شغل منصب الرئيس على الإطلاق. وإذا ترشح لإعادة انتخابه، فسيتعين عليه تحمل حملة رئاسية شاقة أخرى. إنها حملته الرابعة.

يلاحظ أن مساعديه حدوا من نشاطه في الحملات لصالح المرشحين الديمقراطيين خلال انتخابات التجديد النصفي للحفاظ على قوته. فالانتخابات الرئاسية على بعد عامين فقط، وسيكون جو بايدن حينها في الثانية والثمانين من عمره. لن تنتهي المدة حتى عام 2028، وعندها سيكون بايدن في الـ 86 من عمره.

هل نستمتع بهذا حقًا؟ يبدو جميع النقاد مهذبين للغاية لدرجة يصعب عليهم طرح هذه المسألة، لكن هل نتوقع أن يعيش بايدن فترة ولاية ثانية؟ القيام بذلك يتطلب منه أن يعيش أكثر من متوسط العمر المتوقع في الولايات المتحدة بعقد كامل. حتى لو بقي بايدن حيًا لولاية ثانية، فهل سيكون متمعًا بالأهلية للحكم؟

بعد أن تتبعت أمثلة على تحدث بايدن خلال مسيرته التي استمرت خمسين عامًا، لم يكن حادًا بايدن كما كان في السابق. أقول ذلك لأن بايدن لا يعبر عن نفسه كما كان يفعل. حتى عند استخدام أمثلة حديثة نسبيًا، مثل فترة ولاية بايدن كنائب للرئيس في عهد باراك أوباما، كان من الواضح أن بايدن كان أكثر وضوحًا.

أقترح أن تراجع قدرة بايدن على التعبير عن نفسه يرتبط بانخفاض عام في الوظيفة الإدراكية. آخذ التقييم الطبي/المعرفي لجوزيف آر بايدن بحذر شديد، لكن ألا يكون للجميع الانطباع نفسه؟

وإن كان نشاط بايدن يتراجع في الواقع، فكيف سيبدو بعد عامين أو ثلاثة أو ستة أعوام من الآن؟ هل من الملائم أن يكون جو بايدن هذا زعيم العالم الحر؟ لا أعتقد ذلك.