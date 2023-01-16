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إيلاف من لندن: أعلنت شرطة لندن عن اعتقال رجل في الستينيات من عمره بموجب قوانين الإرهاب بعد العثور على آثار يورانيوم في طرد شحن في مطار هيثرو.

وقالت الشرطة إن الرجل اعتقل في شيشاير يوم السبت الماضي، ثم أفرج عنه بكفالة.

وعثر ضباط قوة الحدود على كمية صغيرة من اليورانيوم مع شحنة من الخردة المعدنية بعد فحص روتيني في مطار هيثرو في 29 ديسمبر 2023.

وقال القائد ريتشارد سميث، الذي يقود قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة: "أريد أن أوضح أنه على الرغم من القيام بهذا الاعتقال، وبناءً على ما نعرفه حاليًا، لا يبدو أن هذا الحادث مرتبط بأي تهديد مباشر الجمهور. ومع ذلك، يواصل المحققون تحقيقاتهم للتأكد من أن هذا هو الحال بالتأكيد".

وقالت شرطة العاصمة البريطانية في بيان إن الرجل أفرج عنه بكفالة حتى موعد في أبريل/ نيسان المقبل.

وقال الضباط إنهم لم يعثروا على أي مادة خطرة أخرى في العنوان في بلدة شيشاير لكن الجريمة التي اتهم الرجل بارتكابها تتعلق بصنع أو حيازة مواد مشعة.

وكانت مصادر قالت إن اليورانيوم وصل على متن رحلة جوية من سلطنة عمان بعد أن وصل إلى باكستان.

نفي باكستاني



ونفت الحكومة الباكستانية التقارير الإعلامية البريطانية تفيد بأنها هي مصدر شحنة ملوثة باليورانيوم تم ضبطها في مطار هيثرو في ديسمبر الماضي.

وقال ممتاز زهرة بالوش، المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية: "لم تتم مشاركة أي معلومات رسمية معنا، ونحن واثقون من أن التقارير غير واقعية".

يشار إلى أنه يمكن استخدام اليورانيوم لتوليد الطاقة المدنية وللأغراض العلمية وهو مكون رئيسي في الأسلحة النووية. وتنبعث بعض النظائر إشعاعات يمكن أن تكون ضارة للإنسان، ويكون المعدن نفسه سامًا إذا تم تناوله أو استنشاقه.

