قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من لندن: يبدأ وزير الخارجية البريطاني زيارة ثنائية إلى أميركا الشمالية الثلاثاء، لتعميق العلاقات الدبلوماسية والتجارية والاستخباراتية والأمنية والوقوف ضد غزو بوتين غير الشرعي لأوكرانيا.

وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن جيمس كليفرلي سيلتقي خلال الزيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين ووزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي وشخصيات حكومية بارزة أخرى، لتشجيع التعاون الدولي والدعم لأوكرانيا مع الاقتراب من السنة الثانية من الصراع.

وسيناقش وزير الخارجية الجهود المنسقة لمساعدة أوكرانيا في التغلب على العدوان الروسي ، وكذلك تعميق تعاوننا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وفي القضايا الاستخباراتية والأمنية والإنسانية.

دعم أوكرانيا

سيؤكد وزير الخارجية البريطاني للحليفين أن الوقت قد حان للمضي قدمًا وأسرع في إعطاء أوكرانيا الأدوات اللازمة لكسب الحرب. كما سيؤكد أن الشعب الأوكراني سوف يسود بالمعدات المناسبة.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن هذا جزء من التزام رئيس الوزراء بتسريع الدعم الدبلوماسي والعسكري للمملكة المتحدة في الأسابيع المقبلة في محاولة لدفع روسيا إلى الوراء وتأمين سلام دائم.

والتزمت المملكة المتحدة بالفعل بمضاهاة أو تجاوز التمويل للمساعدات العسكرية لأوكرانيا في عام 2023. وفي العام الماضي قدمت المملكة المتحدة 2.3 مليار جنيه إسترليني من الدعم العسكري، ما ساعد في قلب الموازين في الحرب وتأمين انتصارات متتالية في ساحة المعركة الأوكرانية.

تصريح كليفرلي

وقال وزير الخارجية جيمس كليفرلي: تتمتع المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا دائمًا بدعم بعضها البعض عندما يكون ذلك ضروريًا ، مما يحمي النظام القائم على القواعد لما يقرب من 80 عامًا.

أضاف: "اليوم نقف متحدين ضد حرب بوتين غير الشرعية ، وسنواصل استخدام علاقاتنا الدفاعية والأمنية القوية والفريدة لضمان فوز الشعب الأوكراني في النهاية".

وخلال الزيارة سيثير وزير الخارجية البريطاني قضية إيران مع نظرائه، بعد أن استدعت المملكة المتحدة مؤقتًا سفيرها في إيران وعاقبت المدعي العام الإيراني، بعد إعدام المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري.

السياسة الخارجية

كما سيحدد كليفرلي خلال زيارته للولايات المتحدة أولويات السياسة الخارجية للمملكة المتحدة في حدث مباشر في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن العاصمة الثلاثاء.

وسيقوم الأربعاء بوضع إكليل من الزهور في مقبرة أرلينغتون الوطنية التابعة للجيش الأميركي.

وفي كندا التي يزورها الأربعاء، سيناقش وزير الخارجية ووزيرة الخارجية التنسيق الوثيق بشأن العقوبات، وسيرحب بقيادة كندا في الوقوف ضد الاحتجاز التعسفي للرعايا الأجانب لأغراض دبلوماسية.

الاتفاقية الشاملة

كما سيناقش جهود المملكة المتحدة المستمرة للانضمام إلى الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادئ (CPTPP) ، والتقدم نحو اتفاقية التجارة الحرة الثنائية.

وعقب المحادثات الثنائية، ستلتقي وزيرا الخارجية بأعضاء الشتات الأوكراني. وفي تورنتو سيلتقي أيضًا بممثلي صناديق التقاعد الكندية الرئيسية، كمستثمرين رئيسيين في المملكة المتحدة.

يعكس برنامج الزيارة الشامل القيمة الهائلة التي تضعها المملكة المتحدة على علاقاتها مع الولايات المتحدة وكندا ، ويؤكد على دور المملكة المتحدة كحليف ثابت وشريك دفاعي ومكان رائع لممارسة الأعمال التجارية.