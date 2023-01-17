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برلين: من المتوقع أن يُعيّن السياسي الألماني المغمور نسبيا من الحزب الاشتراكي الديموقراطي بوريس بيستوريوس الذي يتولى حاليا وزارة الداخلية في ولاية ساكسونيا السفلى، وزيرا جديدا للدفاع، وفق ما ذكرت مصادر حكومية لوكالة فرانس برس الثلاثاء.

ويُنتظر أن يعلن المستشار أولاف شولتس تعيين بيستوريوس في وقت لاحق الثلاثاء عقب استقالة كريستين لامبرخت في وقت حساس للوزارة فيما تتعرض ألمانيا لضغوط متزايدة لإرسال دبابات إلى أوكرانيا.

وتعرضت لامبرخت لانتقادات بسبب سلسلة هفوات قامت بها منذ بدء الحرب في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير.

فقد أثارت استياء السلطات الأوكرانية بإعلانها إرسال خمسة آلاف خوذة فيما كان الرئيس فولوديمير زيلينكسي يطالب بأسلحة ثقيلة.

كما استخدمت مروحية عسكرية للذهاب في عطلة مع ابنها البكر.

وكانت آخر الهفوات ظهورها في مقطع فيديو تقدم فيه التهاني بمناسبة حلول العام الجديد وتشيد بـ"اللقاءات" التي أتاحتها لها الحرب في أوكرانيا.