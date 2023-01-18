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إيلاف من لندن: تعهد رئيس الوزراء البريطاني بإصلاحات في جهاز الشرطة، حيث ستبدأ القوات بفحص وتقييم شامل لآلاف من أفرادها وضباطها.

جاء تعهد ريشي سوناك خلال جلسة سؤال رئيس الوزراء PMQs الخاصة كل يوم أربعاء في مجلس العموم، وقال إن إساءة استخدام السلطة من قبل ضابط شرطة العاصمة ديفيد كاريك كان "مقززًا حقًا".

يذكر أن فضائح الاغتصاب التي تم قام بها الضايط كاريك وتم الكشف عنها في اليومين الماضيين أحدثت ردة فعل كبيرة في الشارع البريطاني وعىة كل المستويات.

ثقة الجمهور

وقال سوناك للنواب إن على الشرطة "معالجة أوجه القصور في هذه القضية" واستعادة ثقة الجمهور" بعد أن اعترف كاريك بسلسلة من الجرائم - بما في ذلك حالات اغتصاب عديدة - هذا الأسبوع.

وتزامن تعهد رئيس الوزراء، مع اعلان مجلس رؤساء الشرطة الوطنية إنه سيطلب من جميع القوات التحقق من ضباطهم مقابل قواعد بيانات الشرطة الوطنية للمساعدة في تحديد أي شخص "تسلل عبر الشبكة" قبل تشديد معايير التدقيق.

والتقى رئيس الوزراء، اليوم مع مفوض شرطة العاصمة السير مارك رولي لمناقشة الأمر.

مدونة السلوك القانوني

كما طلبت وزيرة الداخلية، سويلا برافرمان، من اتحاد الشرطة تعزيز مدونة الممارسات القانونية لفحص الشرطة، مما يجعل الالتزامات التي يجب على جميع القوات اتباعها قانونًا أكثر صرامة ووضوحًا.

وقالت في بيان لها: "جرائم ديفيد كاريك المقززة هي وصمة عار على الشرطة ولا ينبغي السماح له بالبقاء كضابط لفترة طويلة.

وأضافت: "إننا نتخذ خطوات فورية لضمان عدم استئصال الأفراد المفترسين من القوة فحسب، بل أيضًا تعزيز التدقيق والمعايير لضمان عدم تمكنهم من الانضمام إلى الشرطة في المقام الأول".

وقالت وزيرة الداخلية: "كل يوم يؤدي الآلاف من ضباط الشرطة المحترمين الذين يعملون بجد واجباتهم بمنتهى الاحتراف وأنا متأكد من أنهم جميعًا يشاركونني اشمئزازي من خيانته الدنيئة لكل ما يمثلونه".

الأكثر إجراماً

وإذ ذاك، تبين أن كاريك البالغ من العمر 48 عامًا - والذي عمل ضابطًا في شرطة العاصمة لأكثر من 20 عامًا - هو أحد أكثر مرتكبي الجرائم الجنسية انتشارًا في بريطانيا بعد أن اعترف بعشرات حالات الاغتصاب والجرائم الجنسية في أعقاب الهجمات على 12 امرأة.

وتم فصل كاريك رسميًا من شرطة العاصمة يوم الثلاثاء بسبب سوء سلوك جسيم بعد أن أقر بالذنب في إجمالي 49 جريمة، بما في ذلك 24 تهمة اغتصاب، على مدار 18 عامًا.

